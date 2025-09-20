岐阜県白川町の飛騨川で、アユ漁の仕掛け網を外しに訪れた73歳の男性が川に沈んだ状態で見つかり、死亡が確認されました。

警察によりますと、死亡したのは岐阜県白川町に住む無職の73歳男性で、19日午後8時半ごろ、白川町の飛騨川で「アユの仕掛け網を外しに行って帰ってこない」と男性の家族から119番通報がありました。

消防などが捜索したところ、20日午前9時すぎに、男性が水深約5メートルの川底に沈んでいるのが見つかり、その場で死亡が確認されました。

男性は19日午後7時半ごろに自宅を出て、アユ漁の仕掛け網を外しに1人で飛騨川に訪れた際に何らかの原因で溺れたとみられ、ライフジャケットは着用していなかったということです。警察が当時の詳しい状況を調べています。