C大阪vs柏 スタメン発表
[9.20 J1第30節](ヨドコウ)
※18:30開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 48 柴山昌也
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
MF 5 喜田陽
MF 17 阪田澪哉
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
FW 13 中島元彦
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 88 馬場晴也
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 19 仲間隼斗
MF 39 中川敦瑛
MF 42 原田亘
FW 9 細谷真大
控え
GK 29 永井堅梧
DF 3 ジエゴ
DF 16 片山瑛一
DF 26 杉岡大暉
MF 28 戸嶋祥郎
MF 40 原川力
FW 15 小見洋太
FW 18 垣田裕暉
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
※18:30開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 48 柴山昌也
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 16 奥田勇斗
MF 5 喜田陽
MF 17 阪田澪哉
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
FW 13 中島元彦
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 88 馬場晴也
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 19 仲間隼斗
MF 39 中川敦瑛
MF 42 原田亘
FW 9 細谷真大
控え
GK 29 永井堅梧
DF 3 ジエゴ
DF 16 片山瑛一
DF 26 杉岡大暉
MF 28 戸嶋祥郎
MF 40 原川力
FW 15 小見洋太
FW 18 垣田裕暉
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス