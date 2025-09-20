[9.20 J1第30節](ヨドコウ)

※18:30開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 3 進藤亮佑

DF 27 ディオン・クールズ

DF 31 井上黎生人

DF 66 大畑歩夢

MF 8 香川真司

MF 10 田中駿汰

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 48 柴山昌也

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 9 ラファエル・ハットン

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 16 奥田勇斗

DF 33 西尾隆矢

MF 5 喜田陽

MF 17 阪田澪哉

MF 19 本間至恩

MF 35 吉野恭平

FW 13 中島元彦

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 2 三丸拡

DF 4 古賀太陽

DF 88 馬場晴也

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 14 小屋松知哉

MF 19 仲間隼斗

MF 39 中川敦瑛

MF 42 原田亘

FW 9 細谷真大

控え

GK 29 永井堅梧

DF 3 ジエゴ

DF 16 片山瑛一

DF 26 杉岡大暉

MF 28 戸嶋祥郎

MF 40 原川力

FW 15 小見洋太

FW 18 垣田裕暉

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス