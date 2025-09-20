9月20日放送の満天☆青空レストランにて、

今金男しゃくを使った「ラム肉の赤ワイン煮」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

★ 今金男しゃくとラム肉の赤ワイン煮

【材料】

じゃがいも（今金男爵） ４個

玉ネギ 大１個

にんじん １本

アスパラガス ４本

にんにく ２片

ラム肉 ４００ｇ

塩 少々

こしょう 少々

赤ワイン ６００ｃｃ

水 ２００ｃｃ

固形ブイヨン ２個

りんごジャム １００ｇ

ローリエ ２枚

醤油 大さじ２

塩 適量

オリーブオイル 大さじ２

【作り方】

１. じゃがいもは皮ごとくし切り、玉ネギもくし切り、にんじんは適当な長さの縦切りにする。

アスパラガスは下の固い部分の皮をむいて３等分に切り、塩ゆでしておく。にんにくはみじん切りにする

ラム肉は適当な大きさに切り、塩とこしょうをふる

２. フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて火にかけ、ラム肉を焼く。表面に焼き色が付いたら鍋に移す

３. 鍋にじゃがいも、玉ネギ、にんじん、赤ワイン、水、ブイヨン、りんごジャム、ローリエ、を入れて火にかけ、沸いたら火を弱めて、コトコトと煮る。

アクが出たら取る

４. じゃがいもとにんじんが柔らかくなったら、醤油を入れて火を少し強め、煮詰める

５. 汁気が少なくなって来たらアスパラガスを加え、塩で味を調えて完成