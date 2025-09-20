9月20日放送の満天☆青空レストランにて、

今金男しゃくを使った「ラム肉の赤ワイン煮」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

 

★　今金男しゃくとラム肉の赤ワイン煮

【材料】

じゃがいも（今金男爵）         ４個

玉ネギ                                大１個

にんじん                              １本

アスパラガス                        ４本

にんにく                              ２片

ラム肉                                ４００ｇ

塩                                        少々

こしょう                               少々

赤ワイン                             ６００ｃｃ

水                                      ２００ｃｃ

固形ブイヨン                         ２個

りんごジャム                       １００ｇ

ローリエ                               ２枚

醤油                                    大さじ２

塩                                        適量

オリーブオイル                    大さじ２

 

【作り方】

１. じゃがいもは皮ごとくし切り、玉ネギもくし切り、にんじんは適当な長さの縦切りにする。

     アスパラガスは下の固い部分の皮をむいて３等分に切り、塩ゆでしておく。にんにくはみじん切りにする

     ラム肉は適当な大きさに切り、塩とこしょうをふる

２. フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて火にかけ、ラム肉を焼く。表面に焼き色が付いたら鍋に移す

３. 鍋にじゃがいも、玉ネギ、にんじん、赤ワイン、水、ブイヨン、りんごジャム、ローリエ、を入れて火にかけ、沸いたら火を弱めて、コトコトと煮る。

     アクが出たら取る

４. じゃがいもとにんじんが柔らかくなったら、醤油を入れて火を少し強め、煮詰める

５. 汁気が少なくなって来たらアスパラガスを加え、塩で味を調えて完成