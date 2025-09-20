【青空レストラン】『今金男しゃくとラム肉の赤ワイン煮』の作り方
9月20日放送の満天☆青空レストランにて、
今金男しゃくを使った「ラム肉の赤ワイン煮」を作りました！！
レシピは以下の通りです✨
★ 今金男しゃくとラム肉の赤ワイン煮
【材料】
じゃがいも（今金男爵） ４個
玉ネギ 大１個
にんじん １本
アスパラガス ４本
にんにく ２片
ラム肉 ４００ｇ
塩 少々
こしょう 少々
赤ワイン ６００ｃｃ
水 ２００ｃｃ
固形ブイヨン ２個
りんごジャム １００ｇ
ローリエ ２枚
醤油 大さじ２
塩 適量
オリーブオイル 大さじ２
【作り方】
１. じゃがいもは皮ごとくし切り、玉ネギもくし切り、にんじんは適当な長さの縦切りにする。
アスパラガスは下の固い部分の皮をむいて３等分に切り、塩ゆでしておく。にんにくはみじん切りにする
ラム肉は適当な大きさに切り、塩とこしょうをふる
２. フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて火にかけ、ラム肉を焼く。表面に焼き色が付いたら鍋に移す
３. 鍋にじゃがいも、玉ネギ、にんじん、赤ワイン、水、ブイヨン、りんごジャム、ローリエ、を入れて火にかけ、沸いたら火を弱めて、コトコトと煮る。
アクが出たら取る
４. じゃがいもとにんじんが柔らかくなったら、醤油を入れて火を少し強め、煮詰める
５. 汁気が少なくなって来たらアスパラガスを加え、塩で味を調えて完成