陸上世界選手権の女子100mハードルに出場した中島ひとみ選手が20日、自身のインスタグラムを更新。「走ることをやめなくて、本当に良かった」と笑顔の写真とともに思いをつづりました。

今季、日本歴代2位の12秒71をマーク。30歳で迎えた東京の世界選手権で初の代表に選出されます。中島選手は、「ここにどうしても立ちたく、走り続けて、ようやく掴めた初めての日本代表。この日本で、満員のスタジアムで沢山の人に見守られ、大歓声に包まれて走れた2本。夢のように幸せで一生忘れられない時間になりました。一人では到底辿り着けなかったこの舞台。だからこそ、この景色を皆と分かち合えたことが何より宝物です」と振り返ります。

予選を勝ち抜きましたが、準決勝は海外勢から大きく遅れ敗退。「世界の壁は、まだまだ高い。でも『悔しい』そんな感情すらなくなりかけていた頃もあった、そんな自分を思い出すと世界に向けてこんな感情を抱けることが競技者として幸せで、だからこそ自分の気持ちに正直に、自分らしく挑戦を恐れず、これからも走り続けたい。また新たな挑戦へ向けて一緒に走ってくれたら嬉しいです」と今後への思いを記します。

また、「自分の走りに、生き様に、何かを感じてくれたあなたにどうか幸せが訪れますように！温かい言葉を届けてくれるその優しい心の源に少しでもなれますように。走ることをやめなくて、本当に良かった。関わってくださったすべての方に、心から感謝を。また陸上みにきてください！！残り2日、日本選手団の応援よろしくお願いします」と締めくくりました。