新旧“ゴスロリ”女子レスラーが初対面。米マット最高峰でも屈指の得意キャラの2人が、溺愛する“ホラー人形”と共に睨み合い、ファンを盛り上げた。

【映像】「ホラー人形」片手に…異質すぎる“ゴスロリ美女”の睨み合い

日本時間9月17日に行われた「NXT ホームカミング」でWWE女子タッグ王座を保持するアレクサ・ブリス&シャーロット・フレアがティタム・パクスリー&イズィ・デイムを相手に防衛戦に臨むことに。

試合開始早々、先行に出たのはアレクサとティタム。両者ともにホラー要素を持つ女子レスラーで、ゴスロリ風のファッションやビジュアル、そして溺愛する人形を抱えている。そんな2人が遂に初対面し、人形とともに睨み合うと、一歩も引かない両者にレフェリーは「人形を置きなさい」と指示。2人は渋々人形をタッグパートナーに預けていた。

“特殊キャラ”同士の対決となった会場も異様な雰囲気に。ファンは「どんな気持ちで見たらいいのこれ」「結構待ちわびた対面だ」「個人的には最高にぶち上がった」といったコメントが集まった。なお、試合はアレクサ&シャーロットが貫禄勝ちで防衛を果たしている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved