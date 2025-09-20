４人組バンド「緑黄色社会」の長屋晴子（３０）が２０日、公式サイトを通じて５人組ロックバンド「ＢＩＧＭＡＭＡ」の金井政人（４０）との結婚を発表した。

長屋は「私事で大変恐縮ですが、この度金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「日々こんなにも楽しく歌い続けられるのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです。皆様への感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽を創る人間としてもより一層精進してまいります。温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」とつづった。

金井もバンドのファンクラブサイトで結婚を報告した。「私事で大変恐縮ではございますが、このたび、長屋晴子さんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます。日頃より温かく見守り、支えてくださっているファンの皆さまをはじめ、メンバー、スタッフ、そして関係者の皆さまに、改めて心より深く感謝申し上げます」

続けて「皆さまのご期待にこれまで以上にお応えできるよう、より一層精進してまいります。至らぬ点も多々あろうかと存じますが、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻、ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます」とコメントした。

緑黄色社会は２０１２年に高校の同級生らで結成され、２２年から３年連続でＮＨＫ紅白歌合戦に出場している。