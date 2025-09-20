大相撲秋場所７日目（２０日、東京・両国国技館）、元三役の幕内隆の勝（３０＝常盤山）が幕内若元春（３１＝荒汐）を突き倒しで下して６勝目（１敗）。取組後は「立ち合いで先手を取れて、流れが良かった。相手もよく見えていたし、足も出て落ち着いていた」と納得の表情を見せた。

２場所連続勝ち越し中の隆の勝は、今場所も３日目から５連勝。好調の要因について「自分から攻められている。（立ち合いで）押されても慌てないで、相撲が取れている」と自己分析した。

師匠の常盤山親方（元小結隆三杉）はまな弟子について「今場所は安心して見ていられる。いい流れで安定感のある相撲を取っている」と絶賛。「場所に入ってからも（朝）稽古はいつも通りで四股、すり足とかをやっている。（場所中の）稽古もずっと流れを変えずに、験担ぎみたいなもんですね。先場所から体の調子も変わらないと思うけど、（好調の要因は）精神的に安定している」と明かした。

昨年の名古屋場所で１２勝を挙げたが、元横綱照ノ富士（現伊勢ヶ浜親方）との優勝決定戦で敗北。今場所の賜杯争いでは、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が幕内唯一の無敗をキープしている。

悲願の初Ｖを目指す隆の勝は「一日一番、それが大事だと思う」と静かに闘志を燃やした。