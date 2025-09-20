元コロンビア代表ＦＷラダメル・ファルカオ（現所属チームなし）が、キャリアのピーク時にレアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長から直々に引き抜き工作を受けていたという。元チームメートのマリオ・スアレスとのポッドキャストでのインタビューで明かした。

ファルカオにとって忘れられない場面があったのはアトレチコ・マドリードでヨーロッパリーグとＵＥＦＡスーパーカップを制し、個人としてもリーグ得点ランキングやバロンドールで上位に食い込んでいた２０１２年ごろのこと。同席したイベントで顔を合わせたペレス会長から契約書替わりの紙ナプキンを手渡されたという。

もっともこの場にはアトレチコの広報担当など複数のクラブ職員が同席しており「（紙ナプキンを）手に取り隠しておくようにって言われたが、自分のそばにはアトレティの人たちがたくさんいたからすごく居心地が悪かった。当時、自分はアトレティとともに存在意義を感じていたし、人々が僕のことを自分たちの中のひとりって見てくれていたから」と話している。

なお、ペレス会長と紙ナプキンについては２０００年当時のフランス代表ＭＦジネディーヌ・ジダンが加入した際にも使われたとされる。もっともレアル・マドリードはウェールズ代表のＦＷガレス・ベイルを獲得したことでファルカオのレアル加入は実現されなかったという。