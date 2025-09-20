THE FRANK VOXが、既に発表済みの＜FRANK FES TOUR 2025〜あつまれ音楽野郎！四都市出張編！〜＞の詳細を解禁した。

今回は初の2マンツアーとなり、メンバーがリスペクトするアーティストが集まり、福岡、名古屋、広島、東京の4都市を巡る。

チケットは9月20日19時からファンクラブ先行で受付が始まり、9月24日からはオフィシャル先行が始まる。

また、5月3日に大阪BIG CATにて開催されたワンマンライブより「タノシミナハレ」のライブビデオが明日9月21日より公開されることも発表された。白熱の映像を見てライブの予習をしてみては。





◆ ◆ ◆

THE FRANK VOXコメント

まいど！２０２８年までに大阪城ホール単独ライブ目指しています！

THE FRANK VOX (フランクボックス)です！

この度、これまで大阪でしか開催したことのなかった僕たち主催の”FRANK FES”がJ-POPシーンを築いてこられた先輩方の胸をお借りして、全国4都市で開催する事が決定いたしました！

サブタイトルを〜あつまれ音楽野郎！四都市出張編〜と題しまして、すべての音楽好きの皆様と日本を音楽の力で少しでも盛り上げていきたいと思っています！

僕たちは今年12月14日になんばハッチでのワンマンライブを控えており、ソールドアウトを目指しています。その目標達成を共に目指す仲間に、1人でも多く出会えることを楽しみにしています！

そしてなによりこのFRANK FES TOUR 2025が日本で一番熱いFESになるように全身全霊で

全公演取り組んで参りますので、様々な化学反応をお楽しみに！ぜひお越し下さい！

◆ ◆ ◆

＜FRANK FES TOUR 2025〜あつまれ音楽野郎！四都市出張編！〜＞

10/17（金）福岡：福岡 DRUM Be-1 18:30 / 19:00 w/SEAMO

10/26（日）愛知：NAGOYA JAMMIN’ 16:00 / 16:30 w/ハジ→

11/28（金）広島：広島LIVE VANQUISH 18:00 / 18:30 w/ET-KING

12/06（土）東京：渋谷CLUB QUATTRO 16:00 / 16:30 w/吉田山田 チケット

・FC抽選先行

受付期間：9/20(土)19:00〜9/23(火)23:59

https://www.thefrankvox-official.com/contents/303837 ・オフィシャル抽選先行

受付期間：9/24(水)10:00〜9/28(日)23:59

https://eplus.jp/thefrankvox2025/ ・一般発売：10/4(土)10:00〜 席種 : スタンディング（ピクチャーチケット）

料金 : \6,500(税込)

※ピクチャーチケットはFC先行のみでの販売です。 席種 : スタンディング（一般）

料金 : \5,000(税込) 席種 : スタンディング（学割）

料金 : \4,000(税込) ※スタンディングは整理番号付 ドリンク代別