地域密着ビジネスなどをテーマに対談した黒田社長（手前）と中西社長（中央奥）＝２０日、茅ケ崎エフエムのスタジオ

茅ケ崎市の地域ＦＭ「茅ケ崎エフエム」（８９・２メガヘルツ）が１０月、大手ホテルチェーンの東横イン（東京都大田区）と新たな番組を立ち上げる。国内外のホテルで働くスタッフが出演し、ご当地グルメや観光資源などをアピール。１年以上にわたって、それぞれの地域の魅力を茅ケ崎から全国に届ける。

茅ケ崎エフエムは同市役所隣にある東横イン１階にスタジオとカフェを併設。市民の交流スペースになっている。同社は国内を中心に約３６０店舗を展開しているが、「コミュニティースペースがあるのは茅ケ崎が初めて」（黒田麻衣子社長）という。

地域創生を掲げ、来年に創業４０年を迎える同社とのコラボを模索する中、国内外の地域情報を発信する企画が決まった。新番組「出発日和」は全国や海外のスタッフが毎朝、茅ケ崎エフエムのスタジオからお薦めの地域情報を伝えるという。

新番組開始を控え、２０日の公開番組「エボシＣ調レディオ」に、茅ケ崎エフエムの中西正樹社長と黒田社長が出演。コラボの趣旨でもある「地域密着型ビジネス」「地域雇用の創出」「魅力発信」をテーマに対談した。