元ＳＫＥ４８で歌手の野島樺乃（２４）、ＨＫＴ４８の秋吉優花（２４）、ＮＧＴ４８の三村妃乃（２３）が２０日、東京・有明ＧＹＭ―ＥＸで開催された、推し活応援プラットフォーム・Ｂｏｏｓｔｙ（ブースティー）主催のイベント「Ｂｏｏｓｔｙ ファンまつり２０２５」（２１日まで）に出演した。

野島は、特設ステージ第７部で開催された「野島樺乃スペシャルライブ」で「サマーバイブス」「ＯＮＥ」らを披露。グループ時代、２０１９年の「第１回ＡＫＢ４８グループ歌唱力Ｎｏ．１決定戦」で初代女王に輝いた当時から、さらに磨きかかった歌声で魅了した。



１１月２９日には名古屋・愛知のＳＰＡＤＥ ＢＯＸでソロライブを開催。「名古屋は近いので、ぜひ見に来ていただけたら！」と呼びかけた。

中盤ではＨＫＴ４８の秋吉とＮＧＴ４８の三村妃乃が登場。３人はＡＫＢグループ歌唱力大会の決勝メンバーで結成されたユニット「Ｎｏｎａ Ｄｉａｍｏｎｄｓ」として活動をともにした。

野島は「３人とも歌うことが大好きで、歌唱力も一緒に頑張ってきた。卒業してもまた３人で歌うことができてうれしい」と感動。最後に同ユニット楽曲「はじまりの唄」を披露し、「とっても貴重な経験をいただいてありがとうございます」と感謝を伝えた。

なお、特設ステージの第６部では、高畑結希、谷口めぐ、奈良未遥、森保まどか、山下エミリーら４８グループの卒業生がトークを展開。昨年５月にＡＫＢ４８を卒業した谷口は休みの日の過ごし方を聞かれ、「私は基本、お家で過ごすことが多い。アニメを見たり、漫画を読んだりゆっくりと趣味を楽しんでいます」と告白。さらに、バレエを習い始めたといい、「小さなころに習っていたんですけど、卒業してから運動をしなくなったので、また習い始めました」と近況を明かした。