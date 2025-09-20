今季限りでの引退を表明している中日の岡田俊哉投手（３３）と祖父江大輔投手（３８）が引退試合となった２０日のヤクルト戦（バンテリン）に登板。現役生活にピリオドを打った。

先発投手としてマウンドに上がった岡田は先頭打者の村上を見逃し三振に仕留めると、２番手・高橋宏に交代して１６年間のプロ生活をフィニッシュ。「村上選手が１番だったので、やばいなと思いました。ストライクゾーンにいって良かったです」と安堵の表情を浮かべた。

祖父江は８回から３番手としてマウンドに上がったが、中村に中前打を浴びて交代。「いい場面に投げさせてもらって気合を入れて行ったんですけど…。中村選手は狒肝肋”蕕任いました瓩噺世辰討れたので、いい勝負ができてうれしいですね」。現役最後となった５１０試合目の登板でアウトを取ることはできなかったものの、中日ファンからは温かい拍手が送られた。

試合後には２人の引退セレモニーが行われ岡田は「ファンの皆さまの声援は本当にすごい力があります。本当にありがとうございました」と感謝。祖父江も「１２年間ドラゴンズにお世話になりました。その時間は僕にとって最高の時間でした」と笑顔で語った。

チームメイトから胴上げされた２人には、球場全体から大きな拍手と歓声が送られた。