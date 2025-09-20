竹内アンナが、貴重な会場で開催する弾き語りツアー＜atELIER＞（読み：アトリエ）を発表した。

＜atELIER＞は、竹内アンナの部屋に遊びに来たようなプライベート感がコンセプトとなっており、アコースティックギターをはじめ、観葉植物、本棚、レコードプレーヤーなどで飾られた自室を連想させるステージで弾き語りを披露するという。

オフィシャルファンクラブ「at TENDER」では本日より先行受付が開始しているのでぜひチェックしてほしい。

◆ ◆ ◆

◾️竹内アンナ コメント

今年も弾き語りツアー「atELIER」の開催が決定しました！初めての名古屋の大須演芸場、わたしの熱烈希望により京都の文化博物館、そして大好きな東京の自由学園明日館にて！歌とギターと、あなたとわたし。じっくり味わいに来てください！

◆ ◆ ◆

◾️＜弾き語り TOUR 2026 atELIER -アトリエ-＞ 2026年2月20日（金）名古屋 / 大須演芸場（19:00開演）

2026年2月21日（土）京都 / 京都文化博物館別館ホール（17:30開演）

2026年2月23日（月・祝）東京 / 自由学園明日館 講堂（昼14:00開演 / 夜17:00開演） チケット：全自由 6,000円

ファンクラブ先行受付中（9月20日〜10月5日）

https://smam.jp/s/sma01/artist/2103

一般発売日：1月10 日（土）

◾️＜MATOUSIC TOUR 2025＞ ※終了公演は省略

2025年9月21日（日）愛知/NAGOYA CLUB QUATTRO

2025年9月23日（月・祝）東京/SHIBUYA CLUB QUATTRO

https://linktr.ee/annatakeuchi

Vo, G：竹内アンナ

G, Cho：谷川正憲（UNCHAIN）

B：ナガイケジョー（SCOOBIE DO）

Dr：守真人

Key：和久井沙良