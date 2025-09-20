「スウェットパンツ部屋着見え問題」→ 解決！【GU】40・50代はこう穿く！「垢抜けコーデ」

部屋着っぽいと思われがちなスウェットパンツ。きれいめに穿きやすいデザインが増え、着こなし方によってはおしゃれに仕上げることもできそうです。あか抜けを狙うなら、おしゃれなスタッフコーデを参考にするのがいいかも。今回は、ラフさのなかに上品さもある【GU（ジーユー）】のスウェットパンツを使った、大人女性におすすめのきちんと感ある着こなしを紹介します。

きれいめブラウス合わせで都会的な着こなしに

【GU】「デニムスウェットバレルレッグパンツQ」\2,990（税込）

程よいゆとりのあるバレルシルエットで、脚のラインを美しく見せられそうなスウェットパンツ。デニム調のスウェット素材で部屋着感を払拭し、おしゃれのアクセントとして使いやすい一本です。落ち感のある上品なブラウスを合わせることで、グッと大人っぽく洗練された雰囲気に。小物を黒で統一して、シックに楽しむのがおすすめ。

ジャケットを羽織ってきちんと感アップ

【GU】「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

リラックス感のあるスウェット素材ながら「膨らみと弾力があり美しいシルエットを演出」（公式サイトより）するパンツ。ジャケットを合わせれば一気にきちんと感が加わり、大人の品格を感じるあか抜けコーデに。きれいめな雰囲気はキープしたいけど、頑張りすぎないこなれ感を楽しみたい日にぴったりな着こなしです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M