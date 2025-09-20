緑黄色社会・長屋晴子、結婚を発表「金井政人さんと入籍いたしました」
男女4人組バンド・緑黄色社会のボーカル・長屋晴子が20日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。お相手はロックバンド・BIGMAMAのボーカル＆ギターの金井政人。
【写真】ロックバンド・BIGMAMA
投稿で「いつも応援してくださる皆様へ」と切り出した長屋は「私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。
「日々こんなにも楽しく歌い続けられるのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです」と感謝を伝え、「皆様への感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽を創る人間としてもより一層精進してまいります。温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と結んでいる。
引用：「長屋晴子」インスタグラム（＠haruyama_555）
【写真】ロックバンド・BIGMAMA
投稿で「いつも応援してくださる皆様へ」と切り出した長屋は「私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。
「日々こんなにも楽しく歌い続けられるのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです」と感謝を伝え、「皆様への感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽を創る人間としてもより一層精進してまいります。温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と結んでいる。
引用：「長屋晴子」インスタグラム（＠haruyama_555）