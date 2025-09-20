◆イースタン・リーグ 巨人２―７日本ハム（２０日・Ｇタウン）

巨人の育成２年目・園田純規投手が、イースタン・日本ハム戦に先発。６回を投げて７安打１失点と粘投した。

初回、２回と走者を背負いながら無失点に封じ、３回にはこの試合初めての３者凡退。４回までに２度の併殺を奪うなど、打たせて取る投球でアウトを重ねると、４回にティマの適時二塁打が生まれて援護をもらった。

しかし、直後の５回に２死から連打で一、二塁のピンチを招くと、８番・山口に左前へ適時打を浴びて同点に追いつかれた。それでも打線がその裏に勝ち越しに成功し、迎えた６回は無死満塁のピンチから有薗を遊直、吉田を二ゴロ併殺に打ち取ってガッツポーズ。７安打を浴びながら、３度の併殺打を奪って最少失点でしのいだ。

リードを守って降板したが、救援陣が同点に追いつかれて２軍公式戦デビューからの無傷の９連勝は逃した。試合後、桑田２軍監督は「１試合は持っても、１か月、２か月たてば疲れてくる。いまはそういう経験をしている最中だと思う。安定してローテーションの柱になるには、下半身を使った投げ方を技術的に体得しておかないと１年間は持たないという話をよくしている。いまは成長段階。しっかりとステップを踏んで、成長してもらいたいと思います」と語った。