残った仕事が気になりなかなか眠れないので、自分に眠りの呪文をかけてみると？／魔王軍はホワイト企業1
『魔王軍はホワイト企業』（スガラジカル/主婦の友社）第8回【全34回】
【漫画】『魔王軍はホワイト企業』を第1回から読む
忠誠を誓えば、残業なし、完全週休二日、充実の福利厚生…この魔王軍、どこかホワイトすぎる!? どこまでも部下思いの魔王をはじめ、休み下手な女将軍や部下との距離感に悩む武闘派将軍など、個性的なキャラクターが織りなすお仕事×世界征服コメディ『魔王軍はホワイト企業』を好評につき再掲載。さらに第2巻と第3巻の一部を加えてお届けします！
■用法用量を守って
■魔王軍は在宅勤務推奨です
■魔王様からのお叱り
■部下と一緒に世界征服
