ゲームのような世界観をリアルに。燕三条発「Muthos Homura」が放つ唯一無二のアウトドアギア

ゲームに登場する特別な武器やアイテムに惹かれたことはありませんか？ そんな魅力をリアルに具現化した斬新なアウトドアギアで、新しい遊びを楽しんでみてはいかがでしょう。

金属加工の町として知られる燕三条を拠点に、プレミアムギアブランド・Muthos Homura（ミュートス・ホムラ）を展開する小林工具製作所から、ロマンあふれる斬新なアウトドアギアが登場。

「Psycho Edge Zero」（2万2000円）、「Full Counter×Guardian」「Full Counter×Hunter」（各6万6000円）、「MH Matchet」（6万500円）、「Kratos AXE」（1万9800円）、「Pro Knife II」（4950円）など続々とリリース中です。

▲「Psycho Edge Zero」

「Psycho Edge Zero（サイコエッジ・ゼロ）」は2022年に発売されて高い評価を得た、「ブッシュクラフトナイフProminence（プロミネンス）」の非対称刃コンセプトをより進化させたギア。

驚異の切れ味を持つ、フラット二面刃ナイフであることから名付けられたネーミングで、様々なシーンで手軽に荒く使用することを想定した刃厚4.0mmのライトユース設計となっています。

ハンドル材は銃の持ち手に使用されるG10を採用し、ハンドルのデザインはブランドオリジナルの鎚起ハンドルで、Prominenceとの互換性も備えた形状なので部品の共有化も可能。刃形状が左右で異なるため右利き用と左利き用が用意され、専用シースが付属されています。

▲「Full Counter×Guardian」

ゲームやアニメの世界に存在しそうな憧れのギアをコンセプトと開発された、「Full Counter×Guardian」「Full Counter ×Hunter」は、手斧と投擲を兼ねたATTACK100％のGearデザイン。

▲「Full Counter ×Hunter」

アルミダイカストの2種類のハンドルと、4つの斧形状でデザインされた工具合金鋼製のアックス先端部は、それぞれ交換可能な3軸メカニカルロック機構を採用。非日常の世界観を体現した、ロマンあふれるギアです。

付属されている専用アクリルスタンドを使用すれば、お部屋のインテリアとして飾ることも可能。持ち運びする際は施錠可能なキャリケースと専用ケースが付属されているので、より安全に持ち運ぶことができます。

▲「MH Matchet」

ゲームやアニメの世界から飛び出してきたような「MH Matchet（マチェット）」は、藪を切り開く西洋ナタであるマチェットを進化。

ケースに収納してあるノコギリアタッチメントを装着することで、ナタ以外にもノコギリとして切断も可能とした革新的な2Wayギアで、特殊な黒化処理を施した唯一無二の仕上がりとなっています。

薪割りにも使用できる4mm厚設計に、蔦やロープを切断できる刃を先端背面側に設置。下部には木や薪を削って着火用の木くずを作れる極粗の刃を備えているので、この1本でよりワイルドに大自然へ挑めます。フルカウンター同様にキャリーケースと専用ケースに加え、お部屋でインテリアとして飾れる専用アクリルスタンドも付属しています。

▲「Kratos AXE」

「Kratos AXE」は薪割り作業を長時間行うには遠心力が弱くパワー不足が否めない、一般的に流通している30cmサイズの手斧とは異なり、高強度木柄であるヒッコリーを用いた50cmサイズの薪割りに特化した本格木柄アックス。

斧で薪を割るに適したマルチAXEデザインで、硬すぎず柔らかすぎない、靭性（粘り気）もある材料として工具合金鋼を採用し、異次元の割りやすさを実現しています。

▲「Pro Knife II」

「Pro Knife II」はアウトドアにも持ち運びがしやすく、本格的な包丁を使用して欲しいというコンセプトをもとに作られたギア。

耐食性を向上させるため、左右をステンレスでサンドイッチした3層クラッド構造による日本刀のような紋様が特徴の包丁で、一般的な包丁サイズではないペティ150mmという、大きすぎず小さすぎず、長すぎず短すぎずのジャストサイズに設定された一本。

包丁キャリーケースや包丁保護カバーも付属されているので、アウトドアで使用する際も、より安全に持ち運ぶことができます。

実用性に加え、まるで異世界から飛び出してきたようなデザインで所有欲を刺激するMuthos Homuraのギア。頼れる相棒とともに、新たな冒険へ出かけてみませんか。

>> Muthos Homura

＜文／&GP＞

