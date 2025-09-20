NOBROCK TVガールズ、パシフィコ横浜で一夜限りの“アイドルライブ” 玉屋2060％が作詞・作曲【コメント全文】
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のリアルイベント開催が20日、発表された。森脇梨々夏が言った「一夜限りのアイドルをやりたい」を本当に叶えるべく、NOBROCK TVガールズが一同に集結し、2026年2月3日にパシフィコ横浜で『佐久間宣行のNOBROCK TV LIVE2026（仮）〜一夜限りのアイドルやります解散ライブ！〜』（仮タイトル）と題したライブを行う。
【写真】ブルーのビキニで美ボディを披露した森脇梨々夏
このイベントのために、玉屋2060％が作詞・作曲の楽曲を作成し、振り付けは、槙田紗子が務める。
■森脇梨々夏
皆様ご存知の通りノブロックガールズ【？】で１日アイドルをすることが決定いたしました！！もう本当に嬉しくて、BSノブロック新橋ヘロヘロ団でぽろっとアイドルやってみたいって言ったことが現実になるなんて、思ってもいなかったので、今私自身もまだ不思議な気持ちです。ですが、幼い時から大好きでいまもいろんなアイドルさんが歌って踊っているのを見てかわいいなあ憧れるなあと思う気持ちがあります。アイドルになりたいなと思ったこともたくさんありました。
そんな一生叶わないだろうなと思っていた大きな夢を、佐久間さんは今叶えようとしてくれています。本当に私は何回も佐久間さんのことを夢を叶えてくれる魔法使いかなと思ったことがあります笑。もちろん夢が叶ったのはいつも応援して下さる皆様のおかげです。こんなにたくさん活動してる方がいる中私のことを見つけてくれて応援してくれてありがとうございます！
ノブロックTVでは泣いてばかりの私ですが笑顔で始まり笑顔で終われる素敵なステージにできるよう精一杯頑張りますので是非見に来てください！皆様とお会いできるのを楽しみにしています！
■立野沙紀
今回、NOBROCK TVのイベントに出演させて頂くことが決まりました！立野沙紀です！去年、YouTube版の“罵倒村”に罵倒ナースとして初めて出演してさせて頂いてからまさかスピンオフで沢山の企画に参加させて頂き、さらに今回のイベントにも出演が決まるなんて本当に思ってなくてびっくりしてますし、とても嬉しいです！佐久間さんやNOBROCK TVファンの皆様のおかげです！
どんなイベントになるのか今からとてもわくわくしてます！今回歌わせて頂く楽曲も聴かせて頂きましたが、歌詞が今の自分にとても刺さるかっこいい曲になってます！初めてのラップにも挑戦するので頑張ります！是非沢山の方にイベントへ足を運んでくださると嬉しいです！よろしくお願い致します！
■二瓶有加
NOBROCKTV初のリアルイベント！まさかこんな形で出演できると思っていなかったので、本当に嬉しい気持ちです！せっかく、出演させていただけるなら！せっかく、こんな素敵なメンバーの皆さんで一日限定でもアイドルに戻れるなら！みんなで力を合わせてより良いパフォーマンスをお届けできるよう、精一杯頑張ります！観に来てくださった皆様が、来てよかった！と思えるようなイベントにします！皆様！ぜひぜひ、パシフィコ横浜にお越しください！お待ちしてます！
■福留光帆
こんな素敵な歌を作っていただき、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。アイドルになったばっかりの頃のキラキラした気持ちがまた心に芽生えました。みんなの人生がなぞられた歌詞なので、本番は絶対に泣かない！を目標に頑張りたいです！アイドルとして売れることができなかった自分ですが、その過去に全く未練がないわけでなく、今もステージに立つ夢をたまに見たりするくらいなので、このイベントで全部成仏させます！ぜひここまで関わってくださった皆様や、応援してくださってる皆様に見ていただきたいです！
■風吹ケイ
芸能界という競争社会において、グラビアしかない私に居場所を作ってくれたのがノブロックTVでした。ノブロックTVと出会わなければ間違いなく今の私はありません。そんな暖かいホームとなる場所が開催するフェスに一員として参加させていただけるなんて信じられないし本当に光栄です。自信は微塵もないですが佐久間さんを初め、関係者の皆様に少しでも恩返しできるよう私のできることを全力で頑張らせていただきます。めちゃくちゃ楽しみです！
■みりちゃむ
こんにちはみりちゃむです▼（ハート）今回イベントにて一日限定アイドルをさせてもらう事になりました。既に曲も完成していて、個人のパートもあったりでプレッシャー感じてます笑。過去にアイドルを1年だけやった経験はありますが、散々動画でも「合わなくてすぐ辞めた｣と言っていただけぶっちゃけ気まずい部分もありますが歌うことも踊ることもステージに立つことも大好きです。やるからには全力で完璧にしあげて皆様にお届けできればと思います。約8年振りのアイドル姿を見に来ていただけると嬉しいです。
P.S.下僕どももちゃんと準備しとけよ
■玉屋2060％
NOBROCK TVはスタートした時から毎回欠かさず全ての配信を見ていたので、彼女たちがスターになっていく様をリアルタイムで目撃していました。楽しい時も辛い時も嬉しい時も苦しい時もその姿に勇気と笑いをもらって今日も私は生きてます。何度も言いますがNOBROCK TVは全ての配信を隅から隅まで見ているので、彼女たちのストーリーは全部頭の中に入っています。
なのでこのお話をいただいたときは「待ってました！！」と心の中で絶叫し、それを全力で音符に乗せ、眠れない夜を笑いで癒してくれた感謝をまぶしてこの曲を作らせていただきました。こんな機会を与えてくれた神様マジでありがとうございます。
このイベントのために、玉屋2060％が作詞・作曲の楽曲を作成し、振り付けは、槙田紗子が務める。
■森脇梨々夏
皆様ご存知の通りノブロックガールズ【？】で１日アイドルをすることが決定いたしました！！もう本当に嬉しくて、BSノブロック新橋ヘロヘロ団でぽろっとアイドルやってみたいって言ったことが現実になるなんて、思ってもいなかったので、今私自身もまだ不思議な気持ちです。ですが、幼い時から大好きでいまもいろんなアイドルさんが歌って踊っているのを見てかわいいなあ憧れるなあと思う気持ちがあります。アイドルになりたいなと思ったこともたくさんありました。
そんな一生叶わないだろうなと思っていた大きな夢を、佐久間さんは今叶えようとしてくれています。本当に私は何回も佐久間さんのことを夢を叶えてくれる魔法使いかなと思ったことがあります笑。もちろん夢が叶ったのはいつも応援して下さる皆様のおかげです。こんなにたくさん活動してる方がいる中私のことを見つけてくれて応援してくれてありがとうございます！
ノブロックTVでは泣いてばかりの私ですが笑顔で始まり笑顔で終われる素敵なステージにできるよう精一杯頑張りますので是非見に来てください！皆様とお会いできるのを楽しみにしています！
■立野沙紀
今回、NOBROCK TVのイベントに出演させて頂くことが決まりました！立野沙紀です！去年、YouTube版の“罵倒村”に罵倒ナースとして初めて出演してさせて頂いてからまさかスピンオフで沢山の企画に参加させて頂き、さらに今回のイベントにも出演が決まるなんて本当に思ってなくてびっくりしてますし、とても嬉しいです！佐久間さんやNOBROCK TVファンの皆様のおかげです！
どんなイベントになるのか今からとてもわくわくしてます！今回歌わせて頂く楽曲も聴かせて頂きましたが、歌詞が今の自分にとても刺さるかっこいい曲になってます！初めてのラップにも挑戦するので頑張ります！是非沢山の方にイベントへ足を運んでくださると嬉しいです！よろしくお願い致します！
■二瓶有加
NOBROCKTV初のリアルイベント！まさかこんな形で出演できると思っていなかったので、本当に嬉しい気持ちです！せっかく、出演させていただけるなら！せっかく、こんな素敵なメンバーの皆さんで一日限定でもアイドルに戻れるなら！みんなで力を合わせてより良いパフォーマンスをお届けできるよう、精一杯頑張ります！観に来てくださった皆様が、来てよかった！と思えるようなイベントにします！皆様！ぜひぜひ、パシフィコ横浜にお越しください！お待ちしてます！
■福留光帆
こんな素敵な歌を作っていただき、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。アイドルになったばっかりの頃のキラキラした気持ちがまた心に芽生えました。みんなの人生がなぞられた歌詞なので、本番は絶対に泣かない！を目標に頑張りたいです！アイドルとして売れることができなかった自分ですが、その過去に全く未練がないわけでなく、今もステージに立つ夢をたまに見たりするくらいなので、このイベントで全部成仏させます！ぜひここまで関わってくださった皆様や、応援してくださってる皆様に見ていただきたいです！
■風吹ケイ
芸能界という競争社会において、グラビアしかない私に居場所を作ってくれたのがノブロックTVでした。ノブロックTVと出会わなければ間違いなく今の私はありません。そんな暖かいホームとなる場所が開催するフェスに一員として参加させていただけるなんて信じられないし本当に光栄です。自信は微塵もないですが佐久間さんを初め、関係者の皆様に少しでも恩返しできるよう私のできることを全力で頑張らせていただきます。めちゃくちゃ楽しみです！
■みりちゃむ
こんにちはみりちゃむです▼（ハート）今回イベントにて一日限定アイドルをさせてもらう事になりました。既に曲も完成していて、個人のパートもあったりでプレッシャー感じてます笑。過去にアイドルを1年だけやった経験はありますが、散々動画でも「合わなくてすぐ辞めた｣と言っていただけぶっちゃけ気まずい部分もありますが歌うことも踊ることもステージに立つことも大好きです。やるからには全力で完璧にしあげて皆様にお届けできればと思います。約8年振りのアイドル姿を見に来ていただけると嬉しいです。
P.S.下僕どももちゃんと準備しとけよ
■玉屋2060％
NOBROCK TVはスタートした時から毎回欠かさず全ての配信を見ていたので、彼女たちがスターになっていく様をリアルタイムで目撃していました。楽しい時も辛い時も嬉しい時も苦しい時もその姿に勇気と笑いをもらって今日も私は生きてます。何度も言いますがNOBROCK TVは全ての配信を隅から隅まで見ているので、彼女たちのストーリーは全部頭の中に入っています。
なのでこのお話をいただいたときは「待ってました！！」と心の中で絶叫し、それを全力で音符に乗せ、眠れない夜を笑いで癒してくれた感謝をまぶしてこの曲を作らせていただきました。こんな機会を与えてくれた神様マジでありがとうございます。