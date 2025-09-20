「ジャンピーカップ」（２０日、住之江）

住之江ボートで２０日、「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＧＲＡＮＤ ＰＲＩＸスペシャルトークショー」が中央ホールで行われ、池田浩二（４７）＝愛知・８１期・Ａ１＝と磯部誠（３５）＝愛知・１０５期・Ａ１＝が軽妙なトークで会場を盛り上げた。

直近の鳴門でＧ１・大渦大賞を制した池田が壇上に登場すると、場内から「おめでとう」の大声援。笑顔で応える池田を横目に、磯部は「（優勝戦で）付いていった結果が、こそばゆい５着です」と苦笑い。「早く後輩にイスを空けろと言いたい」と強すぎる愛知の大エースに世代交代を迫った。

池田は獲得賞金ランキングも２位に浮上。１位の佐藤隆太郎（東京）に肉薄し「１位までもうちょいですね。６人までには残りたい」と年末のＳＧ・グランプリ（１２月１６〜２１日・住之江）で、トライアル２ｎｄ組（獲得賞金の上位６人）入りへ虎視たんたん。「Ｖ３を目指して一生懸命頑張ります」と３回目のグランプリ制覇に向けさらなる活躍を誓った。

１３位の磯部は「いけるなら１ｓｔでもいいですね」とまずは出場権獲得へ全力を傾ける。「後ろの扉から出られるように頑張ります」とグランプリの開会式で使用される、中央ホールでの再来をファンに約束した。

今年のグランプリ・応援マネジャーを務めるタレントの福留光帆（２１）もトークショーに参加。「水上のイメージはあったけど、トークショーでどっしり構える姿を見て、本当にカッコいいと思う」と両者を絶賛。余裕が漂う立ち振る舞いにすっかり魅了されていた。