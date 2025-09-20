気象台は、午後7時27分に、大雨警報（土砂災害）を宮古市、岩泉町に発表しました。

沿岸北部では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。岩手県の海上では、21日未明まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■宮古市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

21日明け方にかけて警戒



□暴風警報

21日未明にかけて警戒

風向 南東

・海上

最大風速 20m/s



■大船渡市

□暴風警報

21日未明にかけて警戒

風向 南東

・海上

最大風速 20m/s





■久慈市□暴風警報21日未明にかけて警戒風向 南東・海上最大風速 20m/s■陸前高田市□暴風警報21日未明にかけて警戒風向 南東・海上最大風速 20m/s■釜石市□暴風警報21日未明にかけて警戒風向 南東・海上最大風速 20m/s■大槌町□暴風警報21日未明にかけて警戒風向 南東・海上最大風速 20m/s■山田町□暴風警報21日未明にかけて警戒風向 南東・海上最大風速 20m/s■岩泉町□大雨警報【発表】・土砂災害21日明け方にかけて警戒□暴風警報21日未明にかけて警戒風向 南東・海上最大風速 20m/s■田野畑村□暴風警報21日未明にかけて警戒風向 南東・海上最大風速 20m/s■普代村□暴風警報21日未明にかけて警戒風向 南東・海上最大風速 20m/s■野田村□暴風警報21日未明にかけて警戒風向 南東・海上最大風速 20m/s■洋野町□暴風警報21日未明にかけて警戒風向 南東・海上最大風速 20m/s