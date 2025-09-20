TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後7時27分に、大雨警報（土砂災害）を宮古市、岩泉町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・宮古市、岩泉町に発表 20日19:27時点

沿岸北部では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。岩手県の海上では、21日未明まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　20m/s

■大船渡市
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　20m/s

■久慈市
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　20m/s

■陸前高田市
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　20m/s

■釜石市
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　20m/s

■大槌町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　20m/s

■山田町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　20m/s

■岩泉町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　21日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　20m/s

■田野畑村
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　20m/s

■普代村
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　20m/s

■野田村
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　20m/s

■洋野町
□暴風警報
　21日未明にかけて警戒
　風向　南東
・海上
　最大風速　20m/s