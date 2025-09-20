【大雨警報】岩手県・宮古市、岩泉町に発表 20日19:27時点
気象台は、午後7時27分に、大雨警報（土砂災害）を宮古市、岩泉町に発表しました。
沿岸北部では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。岩手県の海上では、21日未明まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 20m/s
■大船渡市
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 20m/s
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 20m/s
■陸前高田市
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 20m/s
■釜石市
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 20m/s
■大槌町
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 20m/s
■山田町
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 20m/s
■岩泉町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日明け方にかけて警戒
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 20m/s
■田野畑村
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 20m/s
■普代村
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 20m/s
■野田村
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 20m/s
■洋野町
□暴風警報
21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 20m/s