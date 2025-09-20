低気圧が北日本を東へ進み、20日(土)夜のはじめごろから21日(日)にかけては北海道を中心に荒れた天気になる見込みです。

20日午後3時の天気図です。日本海に低気圧があります。低気圧は北東方向に発達しながら進む見込みです。

20日の夜には寒冷前線が日本海側の地域にかかり、山陰から北陸、東北の日本海側や北海道では雨脚が強まるでしょう。

21日にかけての雨と風の予想ですが、20日の夜のはじめごろから寒冷前線が通過する北陸や東北の日本海側では雨風ともに強まりそうです。

21日の未明からは前線による雨は太平洋側へと移りそうです。一方で北海道では低気圧が通過し雨風ともに激しく荒れる天気になりそうです。

20日の夜は、日本海側の地域や北海道で雨が強まるでしょう。

21日は北海道では大雨になるところもありそうです。

北海道では、21日午後6時までの24時間に降る雨の量が、多いところで200ミリと予想されています。

低気圧や寒冷前線の通過にともない、特に東日本から北日本の日本海側や北海道は、20日夜から21日にかけて急な雷雨や、ところによっては1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る見込みです。

北日本では21日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒し、暴風に警戒してください。