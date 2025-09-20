2025年9月21日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
人の言動に反発を覚えてしまうかも。心を落ち着けて。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
交通手段にトラブルの予感。タクシーより徒歩がおすすめ。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
知的好奇心が高まる日。専門書店に素晴らしい発見がありそう。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
魅力がアップ。ただし、だらしない態度で不評を買わないよう注意して。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
感情は抑えて。ささいな行き違いが大ゲンカに発展する暗示が……。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
頼まれ事の引き受けすぎに要注意！ 疲れるだけで利益なし。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
きれいな物が幸運を届ける日。花やガラス細工を身近に飾って。
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
バランス感覚を大切に。大きな視野を持てば運気アップ！
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
金運がイマイチ。欲しいものは家族にお願いするのが吉。
3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
どんな状況でもユーモア精神をキープすれば、運気は安泰！
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
自分の気持ちに忠実になることで、運気は好展開していくはず。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
明るい態度に人気が集中。気前よくおごればさらに幸運に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)