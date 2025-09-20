今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年9月21日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


人の言動に反発を覚えてしまうかも。心を落ち着けて。

11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


交通手段にトラブルの予感。タクシーより徒歩がおすすめ。

10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


知的好奇心が高まる日。専門書店に素晴らしい発見がありそう。

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


魅力がアップ。ただし、だらしない態度で不評を買わないよう注意して。

8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


感情は抑えて。ささいな行き違いが大ゲンカに発展する暗示が……。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


頼まれ事の引き受けすぎに要注意！ 疲れるだけで利益なし。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


きれいな物が幸運を届ける日。花やガラス細工を身近に飾って。

5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


バランス感覚を大切に。大きな視野を持てば運気アップ！

4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


金運がイマイチ。欲しいものは家族にお願いするのが吉。

3位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


どんな状況でもユーモア精神をキープすれば、運気は安泰！

2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


自分の気持ちに忠実になることで、運気は好展開していくはず。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


明るい態度に人気が集中。気前よくおごればさらに幸運に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)