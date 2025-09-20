「素晴らしいママ！」西野未姫、娘を抱きながら家事をする姿に「すごくお母さんって感じ」「本当可愛い顔」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは9月18日、自身のInstagramを更新。家事をしながらも娘の面倒を見る姿を公開しました。
【写真】西野未姫が娘の面倒を見る姿
コメントでは「可愛いですね 癒されます」「育児楽しんでいますね」「すごくお母さんって感じで素晴らしいね」「素晴らしいママ！」「本当可愛い顔してるよね」「良いママだね」「色々工夫して楽しみながら家事や育児をしている未姫ちゃん」「 ご飯美味しそう 食べたーい」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:鎌田 弘)
「良いママだね」西野さんは「この抱っこ紐本当にラクすぎて最近めちゃくちゃ愛用してます」とつづり、1本の動画を載せています。娘をあやしながら家事をする姿を披露。抱っこひもで娘を背におんぶしながら、料理を作る様子などを公開しています。
娘の肩車ショットも12日には「初めての肩車」とつづり、娘を肩車する姿を披露した西野さん。「ママだと不安そう」と、娘の泣き出しそうな顔が印象的なショットです。興味を持った人はぜひチェックしてみてくださいね。
