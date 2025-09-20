女優の伊藤沙莉（31）が19日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。作年末に結婚した劇作家・演出家の蓬莱竜太氏とのなれ初めを語った。

MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）から、伊藤と夫の蓬莱氏の出会いを「舞台の時から、部屋で二人っきりになる時があって、その時に『あっ、私、この人と結婚するかも』って…」と切り出されると、伊藤は「そういう『あっ！』みたいなのが、すごく多かった人で。何か結構序盤に、普通にごあいさつみたいにして。前を彼が歩いてて、その時から『あっ、好きになるかも』って思ってたんですね。不思議な人で」と明かした。

そして「最初の『あっ、好きになるかも』は、ホントに『はじめまして』で。『はじめまして』っていうか、ちゃんとお話しするの初めてで。『これからお願いします』ご飯みたいなのをマネジャーさん達としてた時のタイミングなんで。何者かも…何者かは分かってるんですけど、私、ファンだったんで。『結婚するかも』って思ったのは、本番とかも入って、普通にみんなで飲んでてっていう時のタイミングでしたね」と明かした。

そして、「結婚しよう」と言ったのは蓬莱氏からだが、「でも、告白したのは私です。『好きです』は。結婚じゃなく、お付き合いの方は…。『私の好意って気づいてますか？』って聞いたんですね」と言い、笑った。続けて「そしたら何か『あっ、俺の好意は気づいてますか？』って言われたから」と、思いが通じ合っていたことを明かした。

すると鶴瓶は「かっこええやんか、すごい…いいよね、それ。それ、ちょっと本に書けるよね」と言った。さらに藤ケ谷が「面白いですね。もう、そこはバチッと？」と聞いた。すると伊藤は「バチッって、『えっ、気づかなかった！』って言って」と、手をたたき、笑った。

そして鶴瓶が「それ、キュンなるで」と言うと、「ギュ〜ン！ってなったね」と明かした。そして、藤ケ谷が「聞き方、しゃれてますね」、鶴瓶が「やっぱり演出家やで、ホンマに」と言うと、伊藤は「ハハハハ」と、笑った。