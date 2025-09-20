9月20日、阪神競馬場で行われた4R・阪神ジャンプステークス（J-G3・障害3歳上オープン・芝3140m）は、小牧加矢太騎乗の2番人気、ネビーイーム（牡7・栗東・佐々木晶三）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のジューンベロシティ（牡7・栗東・武英智）、3着にナリノモンターニュ（牡8・美浦・上原博之）が入った。勝ちタイムは2:29.6（良）。

小牧加矢太騎乗の2番人気、ネビーイームが嬉しい障害重賞初制覇を飾った。先頭で迎えた最終障害では飛越が上手く決まらずにバランスを崩す場面も。断然人気のジューンベロシティに一気差を詰められたが、再び加速して半馬身凌いだ。

ネビーイーム 32戦5勝

（牡7・栗東・佐々木晶三）

父：キズナ

母：ヴェルヴェットクイーン

母父：Singspiel

馬主：前田幸貴

生産者：木村秀則

【全着順】

1着 ネビーイーム 小牧加矢太

2着 ジューンベロシティ 高田潤

3着 ナリノモンターニュ 五十嵐雄祐

4着 テイエムマジック 難波剛健

5着 ジーククローネ 草野太郎

6着 マテンロウジョイ 西谷誠

7着 トゥラッタッタ 石神深一

8着 サンマルグレイト 大江原圭

9着 ポリトナリティー 上野翔