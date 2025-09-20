◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）

巨人の大勢投手が８回に登板して、１回１安打無失点。これで球団最多の１２年山口鉄也に並ぶ４４ホールドとなった。「山口さんは鉄腕って言われてすごい方で僕もリリーフをやっているので憧れもあります。ただ僕はまだ１年しか８回として山口さんに並べてないので、山口さんは何年もそれを続けられるというので、自分もそういう選手になれるようにように、また新しくそういう選手が出てこないといけないと思いますし、その１人になれるように、なりたいなと思います」と意気込んだ。

３―１の８回に５番手で登板。まずはこの回の先頭・菊池を１５２キロ直球で空振り三振。７番・佐々木には遊撃への内野安打とされたが、代打・野間を１５３キロで三ゴロ、併殺。無失点に抑えた。「ゲッツー取ってもらって本当に今までも野手の皆さんに助けられながらのピッチングなので、ほんとに皆さんのおかげだと思ってるので、感謝したいなと思います」と仲間に感謝した。

大勢は、前日１９日の広島戦から２連投でこれが今季６０登板目とフル回転だが「他のピッチャーも同じくらい投げてますし、今までけがで、ふがいないシーズンが多かったので、今年こそは、っていう気持ちもありましたし、数字としてそれが付いてきてるので、個人的には嬉しい。まだ終わってないので、最後まで気を引き締めて頑張りたいと思います」と思いを口にした。

阿部監督はこの日の試合後に連投中の大勢らについて「本人たちがいってくれればいいですけど、故障につなげたくはないですけど、何とかチームのために頑張ってくれればうれしいなと思いますけど」と３連投解禁についても示唆。大勢も「まだ今年は（３連投を）やれてないので、ぜひやれるチャンスが来てほしいですし、そうなってる場合っていうのはやっぱり（明日２１日の中日戦で先発する）田中さん（将大）の（日米通算）２００勝も近づいてる状況だと思うので、しっかり、余計なこと考えないでパフォーマンスをしっかり発揮してチームの力になりたいなと思います」と意気込んだ。