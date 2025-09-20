にしおかすみこ、認知症の母とダウン症の姉が作った「すごいもの」に驚く

突然「鶴を折って」と言われたら、みなさんすぐできるだろうか。

子どものときにはガンガン折っていたのに、いざやろうとしたら意外と忘れていたりしないだろうか。

認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父と暮らすにしおかすみこさんは、実は折り紙は日常的に近くにあり、身近なものだという。ダウン症の姉が折り紙大好きなのだ。

そんな暮らしを率直に綴った連載「ポンコツ一家」今回は「折り紙」をテーマに送っている。かるーく「私、もう作り方忘れちゃったなあ。後で教えて」と言ったことから、姉から「折り鶴の折り方」を学ぶことになったにしおかさん。にしおかさんがすっかり言ったことを忘れた後も、お姉さんはそのことを忘れずにいて、夜の折り鶴教室が始まった。

「すみちゃん しゅうちゅうして。よそみしない。そうしないと おわらないよ。……そして さいごは かたっぽのさきっちょを こうやって くびを へ、へしおるの！」

ちょっとだけ怖い教え方をしたダウン症の姉がこれまでに作り出したものとは。

へし折るって…

「へし折るの？これ骨折した鶴なの」と笑ったら、

「ちょっと なにいってるのか わからない」とオーバーに両手を上げ、首をすくめる。何でだよ。大概にしてほしい。

「そして〜 さいごのおたのしみ！」と姉が鶴の羽の部分を持ち、すみちゃんもとばかりに目配せする。

最後が何回あるんだと思いながら、一緒にゆっくりと両羽を広げた。中心の胴体がぷっくり膨らむ。

私は「おー。すみにもできたー。お姉ちゃんありがとー」。

「できた！ えらい、えらい！ すみちゃんならできるとおもった！ じゃあ、わすれないうちに ふくしゅうね」ともう1枚、折り紙を寄こしてくる。おい、ピュア族。やり口が汚いぞ。

母が「もう終わりにしようね。また明日ね。すみちゃん、夕ご飯作らなきゃいけないから。すみ、もう台所行きなさい。これにつきあってたら、永遠やらされるよ」。

姉が黙ってこちらを見る。

ママと3人でやろう

私は「……もう1回やる？じゃあ、ママと3人でやろう。それで今日はおしまいにしよう」と母を巻き込む。

姉が目を見開くを通り越して、むく。「そうかぁ。そのてがあった！ みんなでやろう！」

するとババアが「いい、いい。めんどくさい。やるなら、あんたたちだけで。ママはしない」。数回誘い直すも頑なに拒否する。私は少し腹が立ち、「何で？何で1回くらいつきあえないの？ちょっとじゃん」と、棘のある声を出す。姉が黙って母を見る。

母はそっぽを向きながら、「いい、やらない。ママ、もうできないもん。やってるそばから忘れちゃうから。折れない。完成しない」。チクりと私の胸が痛む。そうなの？ それは老いてきたから？ 認知症だから？

姉が「できるよ〜。おりがみはこころでおるから。だいじょうぶ。おねえちゃんにまかせといて。……あれえ、もう かみがない」。使い切ったようだ。全員、黙る。

紙が…

どうする？ 終わりにする？ ふと、ローテーブルの上に姉が普段、字や絵をかく、自由帳みたいなメモ用紙の束が目に入る。私は迷ったが、その1枚を正方形に切って、そっぽを向いたままの母の前に置く。

姉が「よ〜し！じゃあ、まずさいしょは」と言ったら、母が……入ってきた。

「最初はママが教えたのよ。あんたたちが小さい頃ね。でも、この、お姉ちゃんの折り鶴は、ママが教えたのとちょっと違うね。何工程か省いてる。多分、長年折っているうちに、自分のやりやすいように変えたみたいだね。簡単バージョンだね」と昔話を混ぜながら、スタスタと折り始める。……いいけど。何故、姉を待ってあげないのだろう。母の心のちぐはぐさが推し量れない。

私は、先程と同じように姉のテンポに合わせ、ゆっくり折っていると、

「あせらない。すみちゃんはすみちゃんだから。だいじょうぶ。おねえちゃん まってるから。いつまでも まってる」。ああ、そう。じゃあ、これは誰のテンポだ。

鶴を折る理由

私は母に雑談を持ちかける。「お姉ちゃんて鶴しか折らないの？ 他のを見たことないね。風船とかもできるのかな。鶴って難易度高くない？」

「昔から鶴だけだね。嬉しかったんじゃない？『こんな難しいのができるんだ』って、まわりの人たちが褒めてくれるから。昔はもっと、小さい折り紙でたくさん折ってたねえ。

あんまりにたくさんだから。ママ考えてさ。貼り絵ってあるだろう？ あれ、普通は契った色紙を貼るだろう？ それを鶴にしたのさ。羽広げないで、折り畳んだまんまで、ペタペタお姉ちゃんの好きなように貼らして。画用紙いっぱいに大きな四葉のクローバーを描いてみたり。大きな太陽を描いてみたり。いろいろやったねえ。あれもそうさ」と正面の壁を指す。……ある。

カレンダーと、姉の思い出写真を引き伸ばしたものがごちゃごちゃ貼ってある中に、そんなのが数枚紛れている。気にしたこともなかった。

折り畳まれたままの二等辺三角形の羽が連なり、芝生のようにふさふさした立体感がある。色のグラデーションも綺麗だ。

よく見ると、額縁の代わりなのだろうか。その数枚の貼り絵をひとつひとつ薄いビニールのようなもので包み保護し、サイドをガムテープでベタベタと、壁に留めている。飾り方が丁寧なのか、雑なのかわからない。

私は「下絵とかはママが描いたんでしょ？」と聞く。

「あん？ そんなもん描かないさ。そんな面倒なことしないよ。全部、お姉ちゃんのフリーハンドさ。ママはちょっとだけ手を添えたかなあ」

ふーん。私に絵心がないからか、家族のだからか、あんたたちのセンス凄いねえと思う。

なんだか…

母が「ほら、できた」と、着々と喋りながら仕上げたメモ用紙の鶴を、親指と人差し指でつまんで、こちらに見せた。

まだ羽が折りたたまれたままだが、なんだか微妙に形が変だった。母が両羽を広げる。ふくらむはずの胴体が箱のようにくぼんでいた。「あれ？ ああ、これ風船だったか」とつぶやき、胴体部分のお腹のほうに口をつけ、ふー、ふーと息をふいた。形は変わらず、膨らまない。どこかしらで折り間違えたようだ。

そして「ほら。言っただろう。できないのよ」。ローテーブルの上にポンと、それを放り投げた。

私は姉を見た。いつも何か、場を読み、それっぽいことを言うのに、下を向いていた。

おりがみで 3にんのこころが それぞれ折れた。そんなオチいらない。

晩御飯の席で

その後、私は晩御飯の支度をし、3人で黙々と食べる。

黙って箸を動かす母が、ふとローテーブルの鶴たちの山を見る。

「……ねえ、あんた、さっきだったか？昨日か？もっと前か？いつだったっけ？お姉ちゃんに折り紙習ってなかった？できるようになったの？あんた、不器用だから。別になんの役に立つわけでもないけど、この際、鶴くらい折れるようになっとけば？お姉ちゃんもね、まだ、すみちゃんに教えられることあったね。嬉しいねえ」。

姉がゴクリと生唾を飲み込み、「まだまにあうよ。1かいだけやる？つきあうよ」。

……あんたら。声を大にして言いたい。断る！……また明日ね。

【次回は10月20日（月）公開予定です】