夫から「離婚したい」→「やっぱり嫌だ」…妻の心を壊す“手のひら返し”【ママリ】

夫が気持ちを振り回してくる…

愛してくれない人と暮らすのってどう思いますか…



夫に嫌われています。



子供が2人もいるので簡単に離婚はしたくないです。



なんでそんなに簡単に決断できるのか理解ができませんし、理由も曖昧なんです…決定的な理由はなく、ただ自分が我慢してきた…とか私の性格が嫌いだ。とか…



家族や子供のこと考えてないんです。



すごい手のひらで転がされているんです。

離婚したいか…気持ちが半々と言われ

実家に帰って欲しいと言われたのが始まりです。

3日後に話がしたいと呼ばれました。

考えては見たけどやはり離婚したいと言われました。

私も夫から言われたことが胸に刺さり、離婚決意しました。

翌日、LINEでやっぱりもう少し時間が欲しいと言われました。

そして、その夜、離婚はしたくないと引き止められました。

私も昨日の出来事はなんだったのか…言われたことはなんだったのか…と思い、考える時間が欲しいと答えました。

約1ヶ月後、夫に子供のためにも離婚は簡単にできないから

一緒にいたいと言いました。

まさかの！！！そしたら、俺は離婚したい。LINEで引き止めた事は、本心ではないと言っできたのです。

なぜ嘘をついたのか意味がわからず、戸惑いました。

そして、離婚する方向に話が進み…

その後、お義母さんと話したらしくて、

やっぱり離婚はしたくないと言ってきたのです。

本当に振り回されててしんどいです。

お義母さんから話を話を聞いて、

やっぱり考え直して、戻ろうってまた夫に伝えました

そしたら、やっぱり戻ってきて欲しくないって言われてしまいました。



今ここです⬆️





どう思いますか？私振り回されすぎでは… 出典：

qa.mamari.jp

夫自ら別れを切り出し、投稿者さんも決意したにもかかわらず、考えを二転三転させるのは理解できないですよね。そのたびに投稿者さんも悩まなければなりませんし、精神的負担は大きいでしょう。人生を左右する決断を短期間で何度も変えるのは少し不自然ですよね。何か目的があるのでしょうか。

妻を振り回す夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

同じ理由で離婚したいと言われましたが調べたら不倫でしたよ💦

経済的にも精神的にもご主人に依存はしてないですか？

もしそうなら振り回されてしまうので、ご主人がどうしたいかよりはじめてのママリ🔰さんがどうしたいかをまず決めた方がいいかなと思います！

離婚したくないなら毅然とした態度で拒否するだけです🙆‍♀️

はじめてのママリ🔰さんが有責ではないなら簡単に離婚はできないですよ！ 出典：

qa.mamari.jp

おこさんがかわいそうだなとおもいました 出典：

qa.mamari.jp

コロコロ意見が変わる夫の言動に、不倫を疑う声も上がりました。実際に投稿者さんの方でも、夫に対する違和感がいくつかあるようで、もしそうならここまで振り回すのは許せませんよね。



また、無意識に夫の判断に任せている投稿者さんに対して、「自分がどうしたいか」を考えるべきと諭す意見も。これをきっかけとして、自分や子どもたちのために何がベストかいま一度考え直すのもいいでしょう。夫に振り回されず、自分と大切な人のために良い道を選んでほしいですね。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）