工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。ファンからの質問に応えて、自身のヘアクリップを使った髪の留め方を動画で詳しく披露しました。

【写真を見る】【工藤静香】「この留め方、めちゃくちゃ助かるのです！」便利な髪の留め方を披露





工藤さんは動画で「髪の毛のクリップをどうしてますか？というコメントがあったので、ちょこっと紹介したいと思います。」とコメント。風呂上がりやお出かけ前に便利なヘアクリップを使った髪の留め方を紹介しています。









工藤さんによると、この留め方は、とても便利で、クリップを外しただけで、髪がふわっとなるので、すぐに外出できるといいます。









工藤さんは、自身のロングヘアで、クリップで髪を留める方法を動画で実演しています。









まずは、髪を後ろで半分に分けます。















分けた髪をくるくる巻きにして、後ろにまとめてクリップで留めるだけ。留め方のコツは、「下から入れて指を抜く感じ」と強調しています。









工藤さんは、この髪の留め方が良い点は、「昼間はまとめておき、夜のお出かけ時にクリップを外すだけで髪がふわふわになる」ということです。









工藤さんは最後に「どうですか？」と笑顔で呼びかけ、動画を締めくくっています。



【担当：芸能情報ステーション】