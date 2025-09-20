■東京2025世界陸上競技選手権大会（20日、国立競技場）

マイルリレーの予選に挑む日本のメンバーが発表された。

史上初のメダルを狙う日本は、1走から、400mで34年ぶりに決勝に進んだ中島佑気ジョセフ（23、富士通）、3大会連続出場の佐藤風雅（29、ミズノ）、混合4×400mリレーで8位入賞を果たした吉津拓歩（27、ミキハウス）とアンカー・今泉堅貴（23、内田洋行AC）の布陣で挑む。

予選2組の第3レーンに入った日本。同組にはジャマイカや今大会男子400mで金、銅メダルを獲得したボツワナ、前回銅メダル・イギリス、オーストラリアら強豪が揃った。各組上位3着と4着以下はタイム上位2チームが、21日の決勝に進出する。

前回のブダペスト大会ではシーズンベストの3分00秒39をマークしたが予選敗退。22年のオレゴン大会ではメダルには0秒79届かず4位と悔しい結果に終わり、東京での世界陸上で悲願のメダルを狙う。

【男子4×400mリレー予選・スタートリスト】

■1組

2レーン：ザンビア

3レーン：カタール

4レーン：アメリカ

5レーン：フランス

6レーン：南アフリカ

7レーン：ケニア

8レーン：中国

9レーン：オランダ

■2組

2レーン：ジャマイカ

3レーン：日本

4レーン：ブラジル

5レーン：イギリス

6レーン：ベルギー

7レーン：ポルトガル

8レーン：ボツワナ

9レーン：オーストラリア