男子4×400mリレー、予選に挑むメンバー発表！1走から中島佑気ジョセフ→佐藤風雅→吉津拓歩→今泉堅貴 悲願の初メダルへ【世界陸上】
■東京2025世界陸上競技選手権大会（20日、国立競技場）
マイルリレーの予選に挑む日本のメンバーが発表された。
史上初のメダルを狙う日本は、1走から、400mで34年ぶりに決勝に進んだ中島佑気ジョセフ（23、富士通）、3大会連続出場の佐藤風雅（29、ミズノ）、混合4×400mリレーで8位入賞を果たした吉津拓歩（27、ミキハウス）とアンカー・今泉堅貴（23、内田洋行AC）の布陣で挑む。
予選2組の第3レーンに入った日本。同組にはジャマイカや今大会男子400mで金、銅メダルを獲得したボツワナ、前回銅メダル・イギリス、オーストラリアら強豪が揃った。各組上位3着と4着以下はタイム上位2チームが、21日の決勝に進出する。
前回のブダペスト大会ではシーズンベストの3分00秒39をマークしたが予選敗退。22年のオレゴン大会ではメダルには0秒79届かず4位と悔しい結果に終わり、東京での世界陸上で悲願のメダルを狙う。
【男子4×400mリレー予選・スタートリスト】
■1組
2レーン：ザンビア
3レーン：カタール
4レーン：アメリカ
5レーン：フランス
6レーン：南アフリカ
7レーン：ケニア
8レーン：中国
9レーン：オランダ
■2組
2レーン：ジャマイカ
3レーン：日本
4レーン：ブラジル
5レーン：イギリス
6レーン：ベルギー
7レーン：ポルトガル
8レーン：ボツワナ
9レーン：オーストラリア