「吉本の美容番長」「美容将軍」などと呼ばれる、お笑いタレントのシルクさん（年齢非公開）が自身のインスタグラムを更新。長年務めたラジオ番組のアシスタントを卒業することを報告しました。



シルクさんは、「皆様、もうご存知の方もいらっしゃるでしょうが、この度25年アシスタント勤めて参りました MBSラジオ『こんちはコンちゃんお昼ですよ！』を卒業いたします。長い間ありがとうございました」と投稿。ファンに向け、毎週月、火曜日にアシスタントとして出演していたラジオ番組を卒業することを伝えました。



続けて「皆さま、コンちゃん、スタッフには、感謝の一言です！番組は短縮になりますが、続きますのでご愛聴くださいませ」と感謝の言葉をつづり、「まさか25年も続くとは思わず、ありがたいことでした！9月23日までまたよければ、聞いてくださいませ」と自身の心境を語りました。



最後に「10月からは、竹内弘一さんのありったけ！水曜日にお邪魔いたします！16時スタート新番組です！パートナーが、コンちゃん78歳から、竹内さん、48歳へ！楽しみ」と次に出演する番組について告知しました。



ネット上ではシルクさんをねぎらうファンが多く、「お疲れ様でした」「次のステージでも頑張って下さい」「最後までしっかり聴かせていただきますね」「シルクさんの返しが楽しかった」「寂しくなりますなぁ」などの声が多数寄せられました。