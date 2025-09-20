【新婚旦那、愛妻弁当ポイッ！？】「実は…捨てた」衝撃すぎる告白、ショック＜第9話＞#4コマ母道場
結婚をされたみなさん、新婚の頃はどのような毎日をおくっていましたか？ 喧嘩のない幸せな日々？ それとも夫婦となり、初めての壁に頭を悩ませていた？ さまざまな回答があることでしょう。今回の主人公は、結婚してまだ3か月の新婚さん。交際期間から大きな衝突もなく愛を育んできたようですが、夫婦のあいだにショックな出来事が起こってしまったようです。
第9話 ひどすぎる！
【編集部コメント】
マコトさん、ついに本当のことを話してくれました。モモカさんの言うとおり、やはり捨てていたようですね。事情があるのなら、早い段階で正直に伝えていればよかったのに……そうすればきっと、お弁当を捨てるなんて最低なことはせずに済んだはずですよね。マコトさんは今日だけだと言いますが、1回であってもショックの大きな出来事。モモカさんも相当なショックを受けている様子です。味？ 量？ 見た目？ どれもモモカさんとしてはこだわっていたはずですが、なにがマコトさんには受け入れられなかったのでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
