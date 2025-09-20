◆九州地区高校野球福岡大会2回戦 東筑7―0高稜（8回コールド）（20日、北九州市民）

春の福岡大会覇者で2季連続九州大会出場を目指す東筑が、初戦で8回コールド勝ちを収めた。今夏の大会後に就任した山下聖士監督のもとで、甲子園を目指し新たなスタートを切った。

県内のチームで一番最後に初戦を迎えた。「まだかなとずっと思ってきて。ようやくスタートを切れまし」と山下監督は快勝にホッと安堵（あんど）したように笑みを浮かべた。

走者を出しても適時打が出ずに5回まで0―0。重いムードが流れていたが、6回に内野ゴロや押し出しで2点を先制した。7回にようやく適時打が出て3点を追加。8回の2得点でコールド勝ちを決めた。「投手と守備が安定しているのでロースコアかなと思っていた。まずは1点を取りたいと思っていました」と山下監督は振り返る。

先発した背番号10の加納迅（2年）は8回を投げて3安打無失点、7奪三振の力投で後半の打線の奮起を呼び込んだ。「コントロール良く丁寧に投げることを考えて投げました。チームのために踏ん張ろうと思った」。初回に1安打を許したものの、0―0が続いた2〜5回は三者凡退に抑えて味方の援護を待った。後半2安打は許したが、けん制や併殺で全イニング3人で打ち取り、無四球。「思った通りに投げられました」と納得顔だった。

８回を３安打無失点に抑えた東筑の加納

在任中に春夏合わせて4度の甲子園に導いた青野浩彦前監督を引き継いだ山下監督のもとで新チームがスタート。8月の新人戦では今夏の大会で準優勝した九州国際大付などライバル校を破り優勝した。

自身も青野前監督の教え子でもある山下監督は2017年に母校に赴任し副部長として恩師を支えてきた。「青野先生が作ってきた自分たちで考える野球を崩してはダメだと思っています」と東筑野球を継承。公立校ながら強打を持ち味としてきた攻撃に、さらに足を絡めるなど走塁の意識を高める練習に力を入れてきた。

私立の強豪校と肩を並べる実力を誇り、今年もプロ注目の最速145キロの大型右腕、深町光生（2年）ら力のある選手がそろう。「甲子園で勝つことが目標です」と平山護主将（2年）は2018年春以来の甲子園出場を目標に挙げた。「伝統校を引き継ぐプレッシャーはありますが、力のあるチームなので1戦必勝で一つでも上に勝ち上がっていきたい」と44歳の新監督は意気込みを語った。（前田泰子）