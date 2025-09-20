13ºÐº¹·Ý¿Í¤È·ëº§¤«¤é18Ç¯¡Äà¤¹¤Ã¤Ô¤óáÅò¾å¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡¢2»ù¤ÎÊì43ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö±ð¤ä¤«¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×
Íá°á¡õ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¿²Å¾¤Ö»Ñ¤¬¡Ä
¡¡20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À43ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬àÅò¾å¤ê¤¹¤Ã¤Ô¤óá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Íá°á»Ñ¤ÎÀÖ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿Åò¾å¤êÈ©¤Î¥»¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï»³Àî·ÃÎ¤²Â¡£¶À¤Ë±Ç¤ëÁ´¿È¤ò»£±Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¿²Å¾¤¬¤ë¼«Á³¤Ê»Ñ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ï¤·¤ã¤®Êý¤¬²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡ÖÅò¾å¤¬¤êÈþ¿Í¡×¡Ö¤Þ¤À20Âå¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÍá°á»Ñ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â±ð¤ä¤«¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»³Àî¤Ï1998Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2007Ç¯¤Ë13ºÐÇ¯¾å¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥ó¥¥Ã¥¡¼(¸½¡¦¤ª¤µ¤ë)¤È·ëº§¤·10Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢13Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£23Ç¯¤Ë¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£