¡¡½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¤¬´éÌÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î10Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×(±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿¹¤Ï¡Ötanegashima.¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¦¼ï»ÒÅç¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£Æü¾Æ¤±¤·¤¿É½¾ð¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÈäÏª¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¦±é½÷Í¥¤ÎÇòËÜºÌÆà¤È¤Îà´é¥Ñ¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥Èá¡£¡Ö¾®´é¡×¤æ¤¨¤Ë2¿Í¤â¥Ñ¥Ã¥¯¤¬Í¾¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¥Ñ¥Ã¥¯Âç¤¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹!¡×¡Ö¼ï»ÒÅç¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á!!!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£