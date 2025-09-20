子どもたちが様々な職業を体験できるイベントが群馬県高崎市のショッピングモールで開かれています。

この「お仕事体験ＥＸＰＯ」は子どもたちが様々な仕事を知り体験することで未来の夢を広げるきっかけにしてもらおうとイオンモール高崎が去年に続いて開いたものです。

今年は、去年の約４倍となる４０の県内企業や団体などが参加しました。一部は、予約制で予約の開始直後に定員に達してしまうブースもあるなど家族連れに人気のイベントです。

こちらのカナイ石油のブースでは「ガソリンスタンドのお仕事体験」が行われ、子どもたちが制服を着て、給油の模擬体験を行いました。

また、群馬テレビのブースでは「アナウンサーの職業体験」が行われ、２０日のイベントをテーマにしたニュースの原稿読みに挑戦です。子どもたちは緊張した面持ちでプロのアナウンサーにポイントを教わり原稿を最後まで読んで、アナウンサーになりきっていました。

このほか、駅員になりきってホームから線路に物を落としてしまった想定で行うマジックハンドの操作など、子どもたちは楽しみながらさまざまな職業について学んでいました。

この「お仕事体験ＥＸＰＯ」は２１日もイオンモール高崎で開かれます。