トップ10の半数以上が“やさしいフォージド”に！『T250』『M15』が好調【アイアン売り上げランキング】
今秋は人気シリーズのアイアンが続々と発売されて、ランキングを賑わせている。現在上位に入っているのはやさしいタイプのフォージドアイアン。ダンロップの『ZXi5』がトップに君臨しており、8月22日発売のタイトリストで一番売れているのは『T250』、8月29日発売のミズノでも『M15』が最上位の5位に入っている。また、ピンの『i240』も2位にランクイン。店舗での販売状況についてPGAツアースーパーストアつくば学園東大通り店の谷合信俊さんに話を聞を聞いた。
【写真】やさしい軟鉄の『ZXi5』『T250』『ミズノプロ M15』の構えた顔を等倍で比較！
「9月に入ってからは当店でもタイトリストの『Tシリーズ』が1番売れています。傾向としては前作は『T150』と『T200』が同じくらい売れていて、『T100』も人気がありました。今年もモデル別に需要が分かれつつ、『T250』が1番売れています」フォージド系のアイアンでもやさしいタイプが売れる理由については？「最近はアスリートゴルファーやツアープロでもやさしいフォージドアイアンを使うようになってきたので、その影響は大きいと思います。やさしさがありつつ、形状はシャープになっているので構えやすい。『Tシリーズ』では今まで『T150』を使っていた人が『T250』にスイッチしています」スリクソン、タイトリスト、ミズノだけではなく、テーラーメイドの『P8CB』やブリヂストンの『258CBP』などトップ10のうち半数以上をやさしいフォージドが占める結果になった。【アイアン売り上げランキング トップ3】1位 ダンロップ スリクソン ZXi52位 ピン i2403位 タイトリスト T250※データ提供：矢野経済研究所、9月8日〜9月14日のデータ◇ ◇ ◇人気のアイアンシャフトを調査。関連記事【アイアンシャフト選びは7番のキャリーと高さ! キャリー140Y以下なら軽量シャフト、140Y以上で高さが欲しいなら重量カーボン】で詳細をチェックできる。
