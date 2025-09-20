2度の手術を乗り越えた植竹希望 2年ぶり予選通過に涙「ゴルフをやめなくて良かった」
＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 2日目◇20日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞61位から出たツアー通算1勝の植竹希望が7バーディ・1ボギーの「66」で回り、トータル5アンダーの13位に順位を上げた。2023年10月の「スタンレーレディス」以来、実におよそ2年ぶりとなる予選通過。2度のケガから復帰したプロ9年目は「ゴルフをやめなくて良かったと思います」と目に涙をにじませて喜んだ。
【写真】手元が低すぎてヤバい…植竹希望のスイング
数年前から椅子に長時間座ることが困難になり、ヘルニアと診断された。昨年1月に改めて検査を受けると、股関節のふちにある軟骨が損傷する「右股関節唇損傷（みぎこかんせつしんそんしょう）」と診断され、同年4月の「KKT杯バンテリンレディス」後に内視鏡手術を受けた。「長くゴルフをやるために」という決断だった。長期離脱も覚悟した手術だったが、同年9月に下部のステップ・アップ・ツアーで復帰。リハビリやトレーニングを懸命に行い、完治に近い状態まで戻ってきた今年1月、2度目の試練が訪れた。トレーニング中に転倒して反射的に右手をついたときに、手首を痛めた。病院での診断結果は「舟状骨骨折（しゅうじょうこつこっせつ）」。再び手術を受け、今も手首にはボルトが入っている。「あのころがホントにきつかった。またか…っていう気持ちで、落ち込んでいました」再びリハビリの日々。クラブ契約を結ぶヤマハのホステスプロとして4月の「ヤマハレディース葛城」には“突貫工事”で間に合わせた。「なんとかギリギリで。無理くり骨をくっつけて出ました」。結果はトータル9オーバーで予選落ち。そこから本格的な練習にも取り組み、ステップ・アップ・ツアーにも出場したが、予選落ちの連続。「7月くらいまでは痛みが引かず、『こんなにゴルフにならないなら、試合に出ても仕方ないかな』とも考えた」と心は折れかけていた。状態が上向いてきたのは8月あたりから。股関節は完治し、右手首の痛みもなくなった。「やっと体も落ち着いてきて、気持ちもすごくすっきりした。トレーニングの成果も少しずつ出てくるようになりました」。心の支えとなったベテランプロもいた。6月の「アース・モンダミンカップ」の主催者推薦選考会（マンデートーナメント）でたび重なる故障、ケガを克服してきた大山志保と同組になった。48歳となった今もレギュラーツアーにこだわり、復活を目指す大先輩に熱い言葉をもらった。「私がまだやっているんだから、やめちゃダメだよ」当日の大山は体調が悪かったというが、ケガに苦しむ後輩に気持ちを奮い立たせた。「『希望ちゃんと一緒なんだから、やるしかないじゃん』と言ってもらって、本当にうれしかった。いろいろお話しさせていただき、連絡先も交換したんです」。思い切りクラブを振って、ゴルフができる喜びも感じながら臨む最終日。「今できることを、やり切るだけ。それだけです」。晴れやかな表情の27歳は、再び「ゴルフをやめなくて良かった」とつぶやいた。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
住友生命Vitalityレディス 東海クラシック リーダーボード
「長くゴルフを続けるために」 植竹希望が手術→長期離脱の大きな決断
手術＆長期離脱の小祝さくらへ “経験者”有村智恵と申ジエからの言葉「実力を見せられることに疑いはない」
小祝さくらが来季シード権を喪失？ 年間義務試合数に足りず…シードを獲得するための方法は
生き残りをかけた争い 国内女子ツアー第2回リランキング表
数年前から椅子に長時間座ることが困難になり、ヘルニアと診断された。昨年1月に改めて検査を受けると、股関節のふちにある軟骨が損傷する「右股関節唇損傷（みぎこかんせつしんそんしょう）」と診断され、同年4月の「KKT杯バンテリンレディス」後に内視鏡手術を受けた。「長くゴルフをやるために」という決断だった。長期離脱も覚悟した手術だったが、同年9月に下部のステップ・アップ・ツアーで復帰。リハビリやトレーニングを懸命に行い、完治に近い状態まで戻ってきた今年1月、2度目の試練が訪れた。トレーニング中に転倒して反射的に右手をついたときに、手首を痛めた。病院での診断結果は「舟状骨骨折（しゅうじょうこつこっせつ）」。再び手術を受け、今も手首にはボルトが入っている。「あのころがホントにきつかった。またか…っていう気持ちで、落ち込んでいました」再びリハビリの日々。クラブ契約を結ぶヤマハのホステスプロとして4月の「ヤマハレディース葛城」には“突貫工事”で間に合わせた。「なんとかギリギリで。無理くり骨をくっつけて出ました」。結果はトータル9オーバーで予選落ち。そこから本格的な練習にも取り組み、ステップ・アップ・ツアーにも出場したが、予選落ちの連続。「7月くらいまでは痛みが引かず、『こんなにゴルフにならないなら、試合に出ても仕方ないかな』とも考えた」と心は折れかけていた。状態が上向いてきたのは8月あたりから。股関節は完治し、右手首の痛みもなくなった。「やっと体も落ち着いてきて、気持ちもすごくすっきりした。トレーニングの成果も少しずつ出てくるようになりました」。心の支えとなったベテランプロもいた。6月の「アース・モンダミンカップ」の主催者推薦選考会（マンデートーナメント）でたび重なる故障、ケガを克服してきた大山志保と同組になった。48歳となった今もレギュラーツアーにこだわり、復活を目指す大先輩に熱い言葉をもらった。「私がまだやっているんだから、やめちゃダメだよ」当日の大山は体調が悪かったというが、ケガに苦しむ後輩に気持ちを奮い立たせた。「『希望ちゃんと一緒なんだから、やるしかないじゃん』と言ってもらって、本当にうれしかった。いろいろお話しさせていただき、連絡先も交換したんです」。思い切りクラブを振って、ゴルフができる喜びも感じながら臨む最終日。「今できることを、やり切るだけ。それだけです」。晴れやかな表情の27歳は、再び「ゴルフをやめなくて良かった」とつぶやいた。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
住友生命Vitalityレディス 東海クラシック リーダーボード
「長くゴルフを続けるために」 植竹希望が手術→長期離脱の大きな決断
手術＆長期離脱の小祝さくらへ “経験者”有村智恵と申ジエからの言葉「実力を見せられることに疑いはない」
小祝さくらが来季シード権を喪失？ 年間義務試合数に足りず…シードを獲得するための方法は
生き残りをかけた争い 国内女子ツアー第2回リランキング表