¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¥Þ¥¤¥ë¥ê¥ì¡¼ÆüËÜ¤ÎÁö½ç·èÄê¡ª¡¡1Áö¤ÏÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡¡º´Æ£É÷¡¢µÈÄÅ¡¢º£Àô
¡¡¡þÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè8Æü¡¡ÃË»Ò1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼Í½Áª¡Ê2025Ç¯9·î20Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÎÍ½Áª¤¬¸á¸å7»þ46Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í½Áª¤Ï2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì3Ãå¤È4Ãå°Ê²¼¤Î¥¿¥¤¥à¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡2ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ïº£Âç²ñ400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Í½Áª¤Ç44ÉÃ44¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜÀª²áµîºÇ¹â¤Î6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¤ò°ìÁö¤Ëµ¯ÍÑ¡£º´Æ£É÷²í¤¬2Áö¡¢¤µ¤é¤Ë1600¥á¡¼¥È¥ëº®¹ç¥ê¥ì¡¼¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÈÄÅÂóÊâ¡¢º£Àô·øµ®¤Î½ç¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡22Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤Ë0ÉÃ79ÆÏ¤«¤º¤Î4°Ì¡¢Á°²ó23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï2Ê¬58ÉÃ33¤Î¥¢¥¸¥¢µÏ¿¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤é6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡£