“食欲の秋”満喫イベント続々！東京で「中野ラーメン祭2025」開催…全国のラーメンが集結　兵庫では「香住ガニまつり」秋の味覚に舌鼓

20日は秋雨前線の影響で、全国的に曇りや雨の所が多くなりました。

気温もあまり上がらず秋の気配が強まる中、各地で食欲の秋を満喫するイベントが行われています。

東京・中野の公園では、全国の人気ラーメンが食べられるイベント「中野ラーメン祭2025」が行われ、たくさんの人たちが集まっていました。

愛知・名古屋から出店したエビそばの専門店では、濃厚なスープが特徴な「濃厚えびそば鯛仕立て」が販売されていました。

食べた人は「エビの香りがすごい。鼻に抜ける感じが広がります」と話していました。

また、東京の「八王子ラーメン」は、しょうゆベースの澄んだスープともちもちとした麺が人気です。

20日は全国的に曇りや雨の所が多く、東京都心の最高気温も27.2度で、この時期らしい気温となりました。

参加した人は、「きょうは涼しくて食べやすい。ラーメン日和ですね」と話していました。

「中野ラーメン祭2025」は、出店する店を変えながら、土・日・祝日を中心に9月28日まで行われる予定です。

一方、兵庫・香美町では、秋の味覚“香住（かすみ）ガニ”を味わう「香住ガニまつり」が開かれました。

頭にカニのかぶり物をつけ、制限時間内にいかにきれいに食べられるかを競う「食べ方上手選手権」が行われました。

優勝した人には香住ガニがプレゼントされ、優勝者は「帰ってゆっくり食べたい」とコメントしました。

会場では、カニ汁なども振る舞われ、訪れた人たちが舌鼓を打っていました。

また、福島・会津若松市では、秋の風物詩「会津まつり」が開かれています。

20日は、祭りのメインイベント「会津藩公行列」が行われました。

特別ゲストとして登場したのが、ドラマで新島八重（にいじまやえ）を演じた綾瀬はるかさんです。

車の上から街を練り歩き、沿道に詰めかけた人たちに笑顔で手を振っていました。

綾瀬さんは「10回目の参加となります。毎年呼んでくれてありがとなし」と、集まった人たちに挨拶しました。

参加した子どもたちは、「（綾瀬はるかさんが）とてもきれいだった」「お馬さんいたのが楽しかった」と話していました。

会津まつりは21日が最終日で、鼓笛隊のパレードなどが行われる予定です。