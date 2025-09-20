ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¾¾Ê¿·ò¥à¡¼¥ó¥¦¥ª¡¼¥¯¡¢ÃÉ¤ì¤¤¤¬À¥Àî±Í»Ò!?¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¼è¤é¤ì¤¿¡×¥³¥í¥Ã¥±¡¢µ×ËÜ²íÈþ¤â
¾¾Ê¿·ò¡Ê71¡ËÃÉ¤ì¤¤¡Ê54¡Ë¥³¥í¥Ã¥±¡Ê65¡Ëµ×ËÜ²íÈþ¡Ê67¡Ë¤Î4¿Í¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÉñÂæ¡ÖÂçµÕÅ¾¡ªÀï¹ñÉð¾ÍÀÆø¡Ê¤»¤ó¤´¤¯¤«¡¼¤Ë¤Ð¤ë¡Ë¡×¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Æ±¤¸4¿Í¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿2Ç¯È¾Á°¤Î¡ÖÂçµÕÅ¾¡ªÂç¹¾¸ÍºùÍÀÆø¡Ê¤ª¤ª¤¨¤É¤«¡¼¤Ë¤Ð¤ë¡Ë¡×¤«¤é¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò¾¾Ê¿¡¢¤½¤ÎºÊ¤Î¤ªÇ»¤òÃÉ¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ò¥³¥í¥Ã¥±¡¢¤½¤ÎºÊ¤ÎÇ«¡¹¤òµ×ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤ËÅÝ¤ì¤¿¿®Ä¹¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¤ªÇ»¡¢Å·²¼¼è¤ê¤ËÄ©¤à¿®Ä¹¤ÈÇ«¡¹¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¯¡£ºÇ¸å¤Ï½Ð±é¼ÔÁí½Ð¤Ç¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¤ò²Î¤¤ÍÙ¤Ã¤Æ¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¾¾Ê¿¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤ÉñÂæ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¡£
ÃÉ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¾¾Ê¿¤µ¤ó¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¡¢µ×ËÜ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç1¿Í¤Ç¡¢²È¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦Ç®µ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¾¾Ê¿¤Ï¿®Ä¹»Ñ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¤«¤é¥à¡¼¥ó¥¦¥ª¡¼¥¯¡¢ÃÉ¤ÏÀ¥Àî±Í»Ò¤Î²Î¤Þ¤Í¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¥·¥ç¡¼¤â¥Ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤è¤¯¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃÉ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÏÆ°Êª¤Îµã¤À¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂæËÜ¤Ë¡ØÀ¥Àî±Í»Ò¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦¤ä¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¡¢Æ°²è¤ò»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤¬¤â¤Î¤Þ¤Í¤¹¤ëÀ¥Àî¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Ç½¨µÈ¤Î¼çºÅ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥·¥ç¡¼¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢¡È¸ÞÌÚ¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤Ê¤É15¿Í¶á¤¤¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤¿¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤ÈÃÉ¤µ¤ó¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Ï¥Ø¥Ó¥á¥¿¤Î³Ê¹¥¤â»÷¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
µ×ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤Î4¿Í¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¾¾Ê¿¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¾¾Ê¿¤µ¤ó¤Î¿¿¹üÄº¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ËÃ£À¯½¡Ìò¤ÎÎ©²ÖÍµÂç¡Ê33¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î4¿Í¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¡£¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡£¿¹Íö´ÝÌò¤ÎÀÖß·ÎËÂÀÏº¡Ê28¡Ë¤Ï¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¼Çµï¤Ë½Ð¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç¤Ï¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡Ù¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¡¢Ì´¸«¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
10·î19Æü¤Þ¤Ç¾å±é¡£