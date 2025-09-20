渡辺翔太「まだ見てない景色が」目黒蓮「いろんなものが見れる人生にしたい」 2人で京都旅へ
日本テレビのドキュメントバラエティ番組『旅するSnow Man』(毎週日曜16:25〜 ※関東ローカル)のEpisode5が、21日に放送される。
(左から)目黒蓮、渡辺翔太
今回は、渡辺翔太＆目黒蓮、そして“10番目のメンバー”AI風ロボ「タビィ」が京都を巡る旅。保津川下りでは、急流のスリルにテンション爆上がりとなる。
西陣織の老舗で着物に着替え、夏の京名物・鱧料理を堪能。目黒が鱧の骨切りに初挑戦する。職人技に触れた目黒が語る“仕事への向き合い方の変化”とは。
高野川沿いのベンチでは、完全プライベートモードで語り合う2人の素顔が見られる。
世界遺産・清水寺では、夕景に心奪われながら、渡辺が「Snow Manの5周年を自然もお祝いしてくれているみたい…まだまだ見てない景色があるなって思う瞬間」といい、目黒は「いろんなものが見れる人生にしたい」と語る。仕事を忘れてオフモード全開の2人が、京都で見つけた“新しい景色”とは。
【編集部MEMO】
『旅するSnow Man』の企画・監督は、『アナザースカイ』などを手がける日本テレビの加藤孝司氏が担当している。
