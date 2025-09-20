ギャンブル依存症からの再生を信じる妻に「本当にすごい」 語りで寄り添う中島美嘉が意識した“温かみ”
●何度も裏切られていても借金を肩代わり
歌手の中島美嘉が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、14日・21日の2週にわたり放送される「ギャンブルをやめたくて 〜また 家族と暮らしたい〜」。ギャンブル依存症に苦しむ人々が、家族と離れ、スマホ禁止、飲酒禁止などの厳しいルールの下、共同生活を送りながら人生を立て直そうと闘う“再生の物語”だ。
この登場人物の中で印象深かったというのが、ギャンブル依存症からの再生を支え続ける妻の存在。「なかなかできることじゃない」と感心しながら見守った――。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当する中島美嘉
○『ザ・ノンフィクション』で声をのせることの「責任」
中島が『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当するのはこれが3回目。以前から同番組のファンであり、視聴者としても長年この番組を見てきたからこそ、「声をのせることの責任も強く感じていた」と明かす。
「自分の声がこの番組にのっているのが、今でもちょっと不思議なんです。ナレーションって、読み方ひとつで印象が大きく変わってしまう。少しでも重くなりすぎてしまうと、画面に映る人たちが、まるで“犯罪者”のように受け取られてしまうこともある。だから、なるべく真ん中というか、寄りすぎず、突き放しすぎず…。温かみが伝わるように意識しながら読ませていただきました」
○病と闘う夫のことを理解しようとする努力
今回の舞台となるのは、東京・新宿区にある「東京グレイス・ロード」。ギャンブル依存症に苦しむ人々が最後にたどり着く回復施設だ。元警察官や元金融業者など、肩書きも過去も違う30人ほどの男性たちが、家族や社会から距離を置き、規則正しい生活を送りながら、依存症からの脱却を目指している。
「このまま続けたら人生が破綻する」と分かっているのに、それでもやめられないのが「依存症(アディクション)」の怖さだ。「分かち合い」と呼ばれるグループミーティングを通じて、過去や現在の自分から逃げずに向き合い、同じ境遇に置かれた仲間たちの言葉に耳を傾けることで、感情が整理され、自身を客観視できるようになる。
だが、その一方で、施設利用者たちの脳裏をよぎるのは、「ここを出てからの生活」。さんざん迷惑をかけてきた家族は、今でも自分のことを見捨てず、会いに来てくれるのか。自分が戻れる場所は、今もまだあるのだろうか、と。
家族面談をするケンタさんと妻 (C)フジテレビ
中島が特に印象に残ったのは、ギャンブル依存に苦しむケンタさん(仮名・32)の再生を信じて支え続ける妻の存在だという。彼女は、ケンタさんがギャンブルで作った多額の借金を、「回復プログラムに参加する」という約束で肩代わり。さらに、幼い子どもを育てながら、月18万5,000円の施設利用料を振り込み続けている。
しかも、妻はケンタさんが施設に入る前からギャンブル依存症の「家族会」に参加。子どもには、“父親はいま病気と闘っている”と説明していることなども明かされる。
「過去に何度も裏切られているはずの奥さまが、ギャンブル依存症という病と闘うケンタさんのことを理解しようと努力されていて…。ケンタさん自身が“これからどうしていきたいと思っているのか”を、奥さまは何より知りたいと思っている。それって、なかなかできることじゃないと思うんです。本当にすごいなと思って見ていました」
かたや、施設の寮長を務めるアキさん(仮名・25)は、「ギャンブルを断ち切り、再び、実家の家族の元へ帰る」と誓っていたが、ある日、帰るはずの実家が、いつのまにか売りに出されていたことを知り、ショックを隠せない。そしてその6日後、「バイバイ」と殴り書きのようなメモを残し、施設を飛び出してしまうのだった。退寮までの猶予期間は2週間。アキさんはこのまま施設に戻らず、回復の道を諦めてしまうのか…。
●「自分のことを、自分が一番信じてなかった」過去からの脱却
依存症の回復プログラムの中には、1日3回行われる「分かち合い」以外にも、過去の記憶を手繰り寄せ、出生から現在までの出来事を自分のノートに克明に書き出していく「ステップ」と呼ばれるプロセスがある。人に触れられたくないつらい過去も全てさらけ出し、彼らと同じ経験を持つ施設職員に、時間をかけて聞いてもらうのだ。
「昔は、自分のことを、自分が一番信じてなかった」という中島が、周囲の言葉に耳を傾け、自分のことを認めてあげられるようになったのは、デビュー20周年を迎えた2021年頃のこと。コロナ禍で自身の内面と深く向き合う時間があったからだという。
「やっと少しずつ自分のいいところを見つけて、そこを伸ばそうとし始めたのがデビュー20年目ぐらいで。それまではいくら周りから“いいよ”って言われても、全然信じられなかった。でも、ある時これじゃ自分がすごくかわいそうだなと思ったんです。いまは、“いいよ”って言われたら、素直に“ありがとう”って言えるようになりました」
「そう思えるようになったきっかけは?」と尋ねると、「なんでしょうね…」としばらく考えながら、中島はこう答えた。
「“もっといろんなことをしてみたい”って、自分の意志で強く動いてみたら、“あ、意外とできるんだな”って思えて。それが自信につながっていったのかもしれないです。いまも“時と場合”によりけりですが、前よりだいぶ自分に優しくなった気がします」
○原動力は猫に尽くすこと「完全に奴隷です(笑)」
そんな彼女の日々を支えているのは、Instagramにも登場する“リリィ”、“まだら”、“うすら”、“シャー”という4匹の猫。「私が“猫の家に住まわせてもらっている”という気持ちで暮らしている」というほど、猫に尽くすことが中島の原動力になっている。
「もう、完全に猫の奴隷です(笑)。朝も“ニャー”って鳴かれたら、すっ飛んで起きます。猫たちと遊ぶために体も動かすし、ご飯もちゃんと整えようと思えるので。ボーっとしてる暇がないくらいずっとソワソワしています。ある意味、健康的に“猫に仕えて”います(笑)。猫がいるおかげで、にこやかに過ごせている気がするんです」
仲間と支え合いながら「また家族と暮らしたい」と願い、自己を見つめ直す施設利用者たちが歩む再生への道を、“痛みの代弁者”中島美嘉の声が、そっと照らしている。
修了証書を見せるケンタさん (C)フジテレビ
●中島美嘉1983年生まれ、鹿児島県出身。01年、ドラマ『傷だらけのラブソング』にヒロインとして抜てきされ、その主題歌「STARS」で歌手デビュー。その後、「雪の華」の大ヒットや、映画『NANA』で主演を務めるなど、歌手・女優・ファッションリーダーとして、アジア各国でも注目される。来年1月・2月には、東京と大阪で約10年ぶりとなるアコースティックライブ「MIKA NAKASHIMA THE ACOUSTIC 2026」を東京・大阪で開催する。
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。 この著者の記事一覧はこちら
歌手の中島美嘉が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、14日・21日の2週にわたり放送される「ギャンブルをやめたくて 〜また 家族と暮らしたい〜」。ギャンブル依存症に苦しむ人々が、家族と離れ、スマホ禁止、飲酒禁止などの厳しいルールの下、共同生活を送りながら人生を立て直そうと闘う“再生の物語”だ。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当する中島美嘉
○『ザ・ノンフィクション』で声をのせることの「責任」
中島が『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当するのはこれが3回目。以前から同番組のファンであり、視聴者としても長年この番組を見てきたからこそ、「声をのせることの責任も強く感じていた」と明かす。
「自分の声がこの番組にのっているのが、今でもちょっと不思議なんです。ナレーションって、読み方ひとつで印象が大きく変わってしまう。少しでも重くなりすぎてしまうと、画面に映る人たちが、まるで“犯罪者”のように受け取られてしまうこともある。だから、なるべく真ん中というか、寄りすぎず、突き放しすぎず…。温かみが伝わるように意識しながら読ませていただきました」
○病と闘う夫のことを理解しようとする努力
今回の舞台となるのは、東京・新宿区にある「東京グレイス・ロード」。ギャンブル依存症に苦しむ人々が最後にたどり着く回復施設だ。元警察官や元金融業者など、肩書きも過去も違う30人ほどの男性たちが、家族や社会から距離を置き、規則正しい生活を送りながら、依存症からの脱却を目指している。
「このまま続けたら人生が破綻する」と分かっているのに、それでもやめられないのが「依存症(アディクション)」の怖さだ。「分かち合い」と呼ばれるグループミーティングを通じて、過去や現在の自分から逃げずに向き合い、同じ境遇に置かれた仲間たちの言葉に耳を傾けることで、感情が整理され、自身を客観視できるようになる。
だが、その一方で、施設利用者たちの脳裏をよぎるのは、「ここを出てからの生活」。さんざん迷惑をかけてきた家族は、今でも自分のことを見捨てず、会いに来てくれるのか。自分が戻れる場所は、今もまだあるのだろうか、と。
家族面談をするケンタさんと妻 (C)フジテレビ
中島が特に印象に残ったのは、ギャンブル依存に苦しむケンタさん(仮名・32)の再生を信じて支え続ける妻の存在だという。彼女は、ケンタさんがギャンブルで作った多額の借金を、「回復プログラムに参加する」という約束で肩代わり。さらに、幼い子どもを育てながら、月18万5,000円の施設利用料を振り込み続けている。
しかも、妻はケンタさんが施設に入る前からギャンブル依存症の「家族会」に参加。子どもには、“父親はいま病気と闘っている”と説明していることなども明かされる。
「過去に何度も裏切られているはずの奥さまが、ギャンブル依存症という病と闘うケンタさんのことを理解しようと努力されていて…。ケンタさん自身が“これからどうしていきたいと思っているのか”を、奥さまは何より知りたいと思っている。それって、なかなかできることじゃないと思うんです。本当にすごいなと思って見ていました」
かたや、施設の寮長を務めるアキさん(仮名・25)は、「ギャンブルを断ち切り、再び、実家の家族の元へ帰る」と誓っていたが、ある日、帰るはずの実家が、いつのまにか売りに出されていたことを知り、ショックを隠せない。そしてその6日後、「バイバイ」と殴り書きのようなメモを残し、施設を飛び出してしまうのだった。退寮までの猶予期間は2週間。アキさんはこのまま施設に戻らず、回復の道を諦めてしまうのか…。
●「自分のことを、自分が一番信じてなかった」過去からの脱却
依存症の回復プログラムの中には、1日3回行われる「分かち合い」以外にも、過去の記憶を手繰り寄せ、出生から現在までの出来事を自分のノートに克明に書き出していく「ステップ」と呼ばれるプロセスがある。人に触れられたくないつらい過去も全てさらけ出し、彼らと同じ経験を持つ施設職員に、時間をかけて聞いてもらうのだ。
「昔は、自分のことを、自分が一番信じてなかった」という中島が、周囲の言葉に耳を傾け、自分のことを認めてあげられるようになったのは、デビュー20周年を迎えた2021年頃のこと。コロナ禍で自身の内面と深く向き合う時間があったからだという。
「やっと少しずつ自分のいいところを見つけて、そこを伸ばそうとし始めたのがデビュー20年目ぐらいで。それまではいくら周りから“いいよ”って言われても、全然信じられなかった。でも、ある時これじゃ自分がすごくかわいそうだなと思ったんです。いまは、“いいよ”って言われたら、素直に“ありがとう”って言えるようになりました」
「そう思えるようになったきっかけは?」と尋ねると、「なんでしょうね…」としばらく考えながら、中島はこう答えた。
「“もっといろんなことをしてみたい”って、自分の意志で強く動いてみたら、“あ、意外とできるんだな”って思えて。それが自信につながっていったのかもしれないです。いまも“時と場合”によりけりですが、前よりだいぶ自分に優しくなった気がします」
○原動力は猫に尽くすこと「完全に奴隷です(笑)」
そんな彼女の日々を支えているのは、Instagramにも登場する“リリィ”、“まだら”、“うすら”、“シャー”という4匹の猫。「私が“猫の家に住まわせてもらっている”という気持ちで暮らしている」というほど、猫に尽くすことが中島の原動力になっている。
「もう、完全に猫の奴隷です(笑)。朝も“ニャー”って鳴かれたら、すっ飛んで起きます。猫たちと遊ぶために体も動かすし、ご飯もちゃんと整えようと思えるので。ボーっとしてる暇がないくらいずっとソワソワしています。ある意味、健康的に“猫に仕えて”います(笑)。猫がいるおかげで、にこやかに過ごせている気がするんです」
仲間と支え合いながら「また家族と暮らしたい」と願い、自己を見つめ直す施設利用者たちが歩む再生への道を、“痛みの代弁者”中島美嘉の声が、そっと照らしている。
修了証書を見せるケンタさん (C)フジテレビ
●中島美嘉1983年生まれ、鹿児島県出身。01年、ドラマ『傷だらけのラブソング』にヒロインとして抜てきされ、その主題歌「STARS」で歌手デビュー。その後、「雪の華」の大ヒットや、映画『NANA』で主演を務めるなど、歌手・女優・ファッションリーダーとして、アジア各国でも注目される。来年1月・2月には、東京と大阪で約10年ぶりとなるアコースティックライブ「MIKA NAKASHIMA THE ACOUSTIC 2026」を東京・大阪で開催する。
渡邊玲子 映画配給会社、新聞社、WEB編集部勤務を経て、フリーランスの編集・ライターとして活動中。国内外で活躍する俳優・映画監督・クリエイターのインタビュー記事やレビュー、コラムを中心に、WEB、雑誌、劇場パンフレットなどで執筆するほか、書家として、映画タイトルや商品ロゴの筆文字デザインを手掛けている。イベントMC、ラジオ出演なども。 この著者の記事一覧はこちら