長年、阪神のエースとして活躍した藪恵壹氏(56)が20日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。球団との年俸交渉での悲しい裏話を明かした。

今回のテーマは「爆笑！万年Bクラス」。プロ野球のペナントレースでは、4位から最下位のチームをBクラスと呼ぶが、現役時代に5年以上連続でBクラスに低迷した苦労人たちがスタジオに集結した。

ロッテなどで投手として活躍した前田幸長氏は契約更改における年俸アップ交渉のコツを説明。「年俸ってだいたい12カ月で割るんです」と年俸を12分割した金額が月ごとに振り込まれるとし、「3500万円と提示されたら、12で割れないのであと100万お願いしますと言えば簡単にあがる」と暴露していた。

これを受け、藪氏は契約更改での悲しい裏話を告白。オリックス時代のイチロー氏について「イチロー選手が1年で800万から10倍にぼーんと上がった」とし、「あれはなんですか！と言ったらよそはよそ、うちはうちだと言われた」と球団幹部に年俸アップを一蹴されたことを明かしていた。

南海、広島、巨人でプレーした西山秀二氏は「カープでよく言われたのは、広島は東京と比べて物価が3分の1だから、給料も3分の1でいいんだと。1億もらっていたら、3億もらっていると思ってくれたらいいんだと(言われた)」と、球団幹部から“謎理論”を聞かされていたと告白。MCの浜田雅功は「どういう解釈？」と爆笑しながらツッコミを入れていた。