ÎÞ¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡¢°ìÌëÌÀ¤±¿´¶¡ÖµÙ¤à»þ´Ö¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÉª¤Î°²½¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¡ÖÎ¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¡Ê£²£°Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Á°Æü¤Î½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤Ç£±£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£²Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬°ìÌëÌÀ¤±¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï±¦Éª¤ÎÉé½ý¤â¤¢¤ê¡¢ÉüÄ´ÅÓ¾å¤Ç¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í½Áª¤Ç¤Ï£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£¸£³¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¾å°Ì£±£²¿Í¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹¤¤µÙ¤ß¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤ò¤·¤¿¤¢¤È£±ÈÖ»×¤¤ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö£±Æü·Ð¤Ã¤Æ¡¢Éª¤Î°²½¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÙ¤à»þ´Ö¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£²£±»þ£µÊ¬¤«¤é·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÖÆüËÜÁª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÅ¾Àï¤·¤Æ¤¤Æ¤ëÂç¹¥¤¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤ä¤êÅê¤²¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¿ä¤·¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£