ÂæÏÑ¡¢¿¯Î¬¤Ë¡ÖÅê¹ß¤»¤º¡×¡¡ÍêÀ¶ÆÁ»á¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶¼°Ò¶¯Ä´
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï20Æü¡¢ÂæÏÑ¤¬¿¯Î¬¤µ¤ì¤Æ¤âÅê¹ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î·³»öÅª¤Ê¶¼°Ò¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£·³»ö¿¯¹¶¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡Ö¡ÊÂæÏÑ¡ËÀ¯ÉÜ¤¬Åê¹ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤â¡Öµ¶¾ðÊó¤À¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÁíÅýÉÜ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂæËÌ¤Ç³«¤«¤ì¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ò¡Ö¸¢°Ò¼çµÁÂÎÀ©¡×¤ÎÉ®Æ¬¤Î¹ñ¤È¤·¤ÆÈóÆñ¤·¡Ö·³»ö¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÃÊ¤ÇÃÏ°è¤Î¸½¾õ¤È¹ñºÝÃá½ø¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÂæÏÑ¤Ï¿¯Î¬¼Ô¤ËÅê¹ß¤»¤º¡Ö¼«Í³¤ÈÌ±¼ç¤ò¼é¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ò±ÊÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£