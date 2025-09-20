「明治安田スーパーレジェンズマッチ２０２５、明治安田スーパーレジェンズ０−２セレッソ大阪レジェンズ」（２０日、ヨドコウ桜スタジアム）

Ｊリーグタイトルパートナーの明治安田生命保険相互会社とＪリーグが「明治安田スーパーレジェンズマッチ２０２５」を開催した。ＪリーグとＣ大阪のＯＢ選手が対戦。試合は、セレッソ大阪レジェンズが２得点を奪い勝利した。

ピッチにレジェンドが集結した。明治安田スーパーレジェンズは“ミスター神戸”の永島昭浩氏が監督を務め、元日本代表の小野伸二氏や高原直泰氏、中沢佑二氏ら豪華メンバー。セレッソ大阪レジェンズは元日本代表で現Ｃ大阪会長の森島寛晃氏や大久保嘉人氏、柿谷曜一朗氏らスターが集まった。

試合開始早々、ゴールネットを揺らしたのは、セレッソ大阪レジェンズの柿谷氏だ。前半７分、ペナルティーエリア内でボールを受け取ると、右足で見事シュート。本拠地での豪快な一撃にスタンドからは大歓声が沸き起こった。

追加点は後半１１分。右サイドからのクロスにＦＷ森島康仁氏が合わせてゴールを決め、２点目を奪った。

試合後、柿谷氏は「たくさんのセレッソサポーターの前でゴールできてよかったです。（大久保）嘉人さんに関してはずっと追いかけてきて。こうやって会う機会も増えた。すごく幸せな時間でした」と感慨に浸っていた。