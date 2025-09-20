あおむけの状態で両脚を腰幅に開く


「最近腰、つらくない？」友人たちとの悩み共有。腰痛はストレッチで良くなりますか？／1分腰ゆるめストレッチ（1）

腰痛改善のカギは、胸と股関節をほぐすこと!?

漫画家のたかツキなほりさんは、仕事中にときどき腰が痛くなったり足がしびれたりすることが多くあるそう。けれどそれは「腰痛予備軍」であると友人に指摘され、このままではいけないと、腰痛治療の世界的名医である西良浩一先生のもとを訪ねてみることに！

そこで教えてもらったのは、腰痛を抱える方の多くは、腰以外の筋肉が固まってしまっているため、立ち上がったり、かがんだり、ひねったりなど、日常生活のあらゆる動作のなかで腰を酷使してしまっているということ。

「腰への負担をやわらげるには、『胸と股関節をほぐす』のがポイントです」という西良先生の教えをもとに、たかツキさんと一緒に腰痛改善のためのストレッチを試してみませんか？

※本記事はたかツキなほり（著）、 西良浩一（監修）の書籍『つらい腰痛がす〜っと消える! 1分腰ゆるめストレッチ』から一部抜粋・編集しました。

■お腹へこみ

あおむけの状態で両脚を腰幅に開く


1　あおむけの状態で両脚を腰幅に開きひざを立てたら両手で腰骨を軽くつかみ鼻から息を4秒かけてゆっくりと吸い込む

お腹を軽くへこませる


2　8秒かけて口から息をゆっくり吐きながらおへそを身体の中へ引き込むイメージでお腹を軽くへこませる

3　お腹をへこませたまま8秒間自然に呼吸する

▶1〜3を3セット

■もっと詳しく…

ポイントは腰と床の距離！


