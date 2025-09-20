「正直、やれるとは思わない」移籍志願の“33発”日本人エースはプレミアで通用しない？ 名門OBがばっさり「彼はとても速い。だが…」
スコットランドの名門セルティックに所属する前田大然は夏のマーケットで移籍を志願したと明かした。個人合意に至ったクラブもあるという。名前は出さなかったが、うわさにあったひとつがプレミアリーグ移籍だ。
しかし、OBのフランク・マカベニーは、昨シーズンに33ゴールを挙げたエースがイングランドで活躍するのは難しいとの見解を示した。
セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、マカベニーはポッドキャスト『Let Me Be Frank』で「ずっと言ってきたが、言われている中でイングランドでもやれる選手はハタテ（旗手怜央）だけだと思う」と述べた。
「マエダとは思わない。彼はとても速い。だが正直、あちらでやれるとは思わない。あっちに行ったら、１対１は素晴らしいが、彼はストライカーじゃないんだ。彼が素晴らしいのは分かっているが、向こうは大きな選手たちがいて、押しのけられる。幸運を祈るよ」
いずれにしても、この夏に前田が移籍することはなかった。前線の補強が進まず、層の薄さを指摘されていたセルティックが退団を認めなかったからだ。
スコットランドにおける前田の実績は確か。それだけに、マカベニーは「彼は移籍しないが、それでうれしく思っている。素晴らしい仕事をしてくれるからね」と、残留には喜びを表している。
ただ、セルティックからのステップアップを望んだことを明らかにし、前田は今後をめぐる動きが騒がれている。モチベーションへの影響も懸念され、１月移籍の可能性が騒がれているのは周知のとおりだ。
前田がスコットランドに渡って１月で４年だ。その先を、彼らはどう見据えているのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
